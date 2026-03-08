萩原さとこさんの漫画「1週間ホルター心電図レポ漫画」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

不整脈の経過観察のため、「ホルター心電図」を1週間装着することになった女性。前回の装着時はかゆみに悩まされましたが、今回は…という内容で、読者からは「参考になりました」「経過がよくて安心ですね」などの声が上がっています。

前回のストレスもほとんどなく、入浴や着替えもスムーズに

萩原さとこさんは、インスタグラムとブログ「萩原さとこのまんがブログ」で作品を発表しています。萩原さとこさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

萩原さん「以前、『27歳 二児の母 不整脈を発症しました』を連載した際に、多くの方から応援メッセージをいただき、その中にはご自身も不整脈の経験がある方も多くいらっしゃいました。不整脈に心電図検査は不可欠なので、私の経験が少しでも参考になればと思い、漫画にしようと思いました」

Q.ホルター心電図を装着中に、特に意識することはありますか。

萩原さん「『24時間ホルター心電図』は結構大きめの機械を身に付けるので、衣服の着脱に気を使ったりするのですが、『1週間ホルター心電図』はかなりコンパクトなので、ほとんど意識せず過ごしていました」

Q.前回の装着から半年たって、機器は進歩していたのでしょうか。

萩原さん「取り付けを行ってくださった検査技師さんによると、医療の進歩に伴い、日々新しい物が開発されているとのことでした。かゆみ、剥がれやすいことが前回は結構ストレスだったのですが、それらがかなり軽減されており、『医療の進歩ってすごい！ ありがたい！』と素直に思いましたね」

Q.お子さんたちは、ママが付けている機械について、何か言うことはありましたか。

萩原さん「本当にさり気ない感じで付けているので、基本的にあまり子どもたちも気にしていない様子でした。入浴のときは物珍しそうに見られましたが（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

萩原さん「私と同じく同じく不整脈を経験された方や、ホルター心電図検査の予定がある方から、参考になったと言っていただきました」