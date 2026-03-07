◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国ー日本（2026年3月7日 東京D）

韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。「3番・中堅」でスタメン出場した李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）のイケメンぶりが注目を集めている。

フランスの高級ブランド「ヴァン クリーフ＆アーペル」のネックレスを光らせ、打席に登場。無死一、三塁の好機で迎えた初回の第1打席に菊池雄星投手（エンゼルス）の初球、直球を左前にはじき返す適時打を放った。

ネット上では日本の失点だけでなく、李政厚の端正なマスクにも大きな反響があり、「今日もイケメン」「イジョンフがイケメンすぎる」「いつ見てもイケメン」「韓国めちゃイケメンおる！」など多くの声が上がった。また、アクセサリーについても「ヴァンクリ目立つ笑」「ヴァンクリはちょっと…」「ヴァンクリのネックレスつけてる？」「イケメンがヴァンクリつけてる」などの声が寄せられた。

中日でプレーした李鍾範氏を父に持ち、名古屋生まれの李政厚。24年からジャイアンツでプレーする強打の外野手で「韓国のイチロー」の異名を持つ。

大会前には「子供の頃から、日本にはよく国際大会などで試合をしに来ていますので、特別な感情はあまりない」と冷静に語り、「父から私まで、多くの野球ファンは2世代を見てくださっているんですけど、日本のファンも韓国のファンも同じですけれども、いいプレーをお見せするのが私の仕事だと考えています」と意気込んでいた。

5日に行われた韓国の初戦チェコ戦では「3番・中堅」でフル出場し、4打数2安打だった。