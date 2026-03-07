大ヒット上映中＆Netflixにて世界独占配信中！オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』、かぐやと彩葉の想いを歌う劇中曲「Reply」MV解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。

その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、”歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた”スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる”スタジオクロマト”のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、その勢いはさらに増し続けている。

この度、ファンからの熱い声に応えて3月13日（金）より日本全国100館以上での拡大公開&入場者特典第2弾として“「メモリアルビジュアル」イラストボード”を配布することが決定！あわせて、拡大公開を記念してかぐやと彩葉、2人の想いが込められた劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁された。

先日2月20日（金）より劇場公開を開始し、19館での公開ながら各劇場で満席が相次いで週末動員ランキング5位にランクインする大ヒットスタートを切った本作。大反響により「一週間限定上映」を撤廃し、上映劇場を8館追加して迎えた2週目も春休みに向けて話題作が続々と公開されるなか、週末動員ランキング8位にランクインを達成して勢いを継続している。一方で「近くに上映劇場がなくて観られない」「地元でも上映してほしい！」という声も届いており、その声に応えるべく調整を重ねて、3月13日（金）より新たに日本全国100館以上で拡大公開することが実現した。ペア割、本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映は全上映劇場で継続する。

さらに、拡大公開を記念して本作のツクヨミキャラクターデザインを務めるへちまによる描き下ろしの「メモリアルビジュアル」を公開＆入場者特典第二弾として本ビジュアルを使用したイラストボードの配布が決定（全国３０万名限定）！ビジュアルはピアノを演奏する酒寄彩葉をかぐやと月見ヤチヨが囲んで笑い合う姿が描かれた、エモーショナルな1枚となっている。

あわせて、ファンから待望の声が数多く寄せられていた劇中曲「Reply」のミュージックビデオをついに解禁！ kz(livetune)が手掛けた本楽曲は、かぐやと彩葉が出会い、過ごした日々と互いへの想いを“返歌”のように綴った歌詞が印象的な一曲。映像はかぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮して描いた本編の感動が鮮明に蘇る仕上がりとなっている。

「この一瞬を最高のパーティーにしよう」と一週間限定で開始した劇場公開もいよいよ3週目へと突入。来週には拡大公開も控え、その勢いは増すばかりの本作の次なる展開にぜひ注目してほしい。

「Reply」

ミュージックビデオクレジット

Vocal:かぐや(cv.夏吉ゆうこ)

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：kz

ギター：和賀裕希

【Movie】

STEREOTYPE Inc.

Director：桂田佳孝

Art Director：顧然

●作品情報

『超かぐや姫！』

【あらすじ】

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―― これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

【CAST】

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

メインテーマ：「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

エンディングテーマ：「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

劇中歌楽曲提供：ryo (supercell)、yuigot、Aqu3ra、HoneyWorks、40mP、kz(livetune)

【STAFF】

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

入場者特典

『超かぐや姫！』「メモリアルビジュアル」イラストボード

サイズ：A5サイズ

部数：全国合計30万名様限定

※3月13日（金）より、『超かぐや姫！』上映館にて、本作ご鑑賞お一人様につき、1つプレゼント致します。

※劇場により、数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※詳細は映画公式HP をご覧ください。

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ

