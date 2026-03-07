¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¢³«¶È50¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡Ö±Ø¥á¥â¡ª¡×¥³¥é¥Ü¡¡¡Ø¤µ¤È¤ê¡õ¥·¥¥Í¤È½ä¤ë¡ªÎÐ¤ÈÀÄ¤Î¿À¸Í¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡Ú3¡¿16¡Á9¡¿16¡Û
2026Ç¯3·î16Æü¸áÁ°5»þ¡Á9·î16Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóÏ¢Æ°·¿¥²¡¼¥à¡Ö±Ø¥á¥â¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤µ¤È¤ê¡õ¥·¥¥Í¤È½ä¤ë¡ªÎÐ¤ÈÀÄ¤Î¿À¸Í¤µ¤ó¤Ý¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î³«¶È50¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥â¥ê¡¼¥º¡ª¡Ê±Ø¥á¥â¡ª¡Ë¡×¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ö±Ø¥á¥â¡ª Our Rails¡Ê¥¢¥ï¥á¥â¡ª¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£À¾¿À¡¦»³¼êÀþ¤ª¤è¤Ó³¤´ßÀþ¤ÎÆÃÄê±Ø¤ä¡¢±èÀþ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë´ë²è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤òºÎÍÑ¡£ÂÐ¾Ý±Ø¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
ÄÌ»»¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö°ËÀîÃ«¤µ¤È¤ê¡×¤Î¥²¡¼¥àÆâÊó½·¡Ö¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶ÉÀ©Éþ¤Ê¤µ¤È¤ê¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¥³¥é¥Ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó²òÊü¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¾Î¹æ¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²òÊü²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤âÆÃÅµ¤¢¤ê¡£´ü´ÖÃæ¡¢¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¤¿¥²¡¼¥à²èÌÌ¤òÇÛÉÛ¾ì½ê¡ÊÀ¾¿À¡¦»³¼êÀþ »°µÜ±Ø Åì²þ»¥¸ý¤Î»Ô¥Ð¥¹¡¦ÃÏ²¼Å´¤ªµÒÍÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤ÇÄó¼¨¤·¤¿ÀèÃå1000¿Í¤Ï¡¢¡Ö°ËÀîÃ«¤µ¤È¤ê¡×¡Ö¶ð¥öÎÓ¥·¥¥Í¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
»Ô¥Ð¥¹¡¦ÃÏ²¼Å´¤ªµÒÍÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö°ËÀîÃ«¤µ¤È¤ê¡×¡Ö¶ð¥öÎÓ¥·¥¥Í¡×¡ÖËÌ¿ÀµÝ»Ò¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤Þ¤¿¡¢QR1Æü¾è¼Ö·ô¡ÊµÇ°¾è¼Ö·ôÉÕ¤¡Ë¤Î¹ØÆþ²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ÎµÇ°¾è¼Ö·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¥·¥¥Í¡×¤È¡Ö¤µ¤È¤ê¡×¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©·Ù»¡ËÉÈÈ±þ±ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¡£
¥³¥é¥Ü´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÉÈÈ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢4·î¤«¤é¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù»¡¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´ËÉÈÈ¥Í¥Ã¥È¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£