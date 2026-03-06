開催：2026.3.6

会場：東京ドーム

結果：[チャイニーズ・タイペイ] 0 - 13 [日本]

WBCの試合が6日に行われ、東京ドームでチャイニーズ・タイペイと日本が対戦した。

チャイニーズ・タイペイの先発投手はジェン・ホージュン、対する日本の先発投手は山本 由伸で試合は開始した。

2回表、1番 大谷 翔平 4球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランで日本得点 TPE 0-4 JPN、4番 吉田 正尚 4球目を打って右中間へのタイムリースリーベースヒットで日本得点 TPE 0-5 JPN、6番 村上 宗隆 5球目を打ってセカンドへのタイムリー内野安打で日本得点 TPE 0-6 JPN、8番 源田 壮亮 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで日本得点 TPE 0-8 JPN、9番 若月 健矢 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットで日本得点 TPE 0-9 JPN、1番 大谷 翔平 初球を打ってライトへのタイムリーヒットで日本得点 TPE 0-10 JPN

3回表、5番 岡本 和真 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで日本得点 TPE 0-11 JPN、8番 源田 壮亮 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで日本得点 TPE 0-13 JPN

試合は0対13で日本の勝利となった。

この試合の勝ち投手は日本の山本 由伸で、ここまで1勝0敗0S。負け投手はチャイニーズ・タイペイのジェン・ホージュンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-06 21:50:11 更新