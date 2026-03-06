2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）の東京ラウンド開催に合わせ、ベルサール秋葉原にて体験型イベント「TOPPS World Baseball Classic™ 2026 トレカ応援祭」が3月6日〜8日の3日間にわたり開催中だ。

初日に行われたメディア内覧会にお邪魔してきたのだが、これがもう想像以上にすごかった。

案内役を務めたのは、Toppsのグローバル展開責任者兼シニア・バイス・プレジデントであるJulie Yoo氏。最大の目玉は、大谷翔平カード史上最高額となる300万ドル（約4.6億円）で落札された一枚の日本初展示だ。

本記事では、会場の展示物を中心に紹介していこう。

そもそもToppsって何？ 売上75億円超の”トレカの巨人”を知っておきたい

まずは基本から押さえておこう。Toppsとは、1938年にアメリカ・ニューヨークで設立されたトレーディングカードのグローバルブランドで、今年はベースボールカードの製造開始からなんと75周年。MLB、NBA、UEFAといったスポーツリーグから、ディズニーやスター・ウォーズまで幅広いライセンスを持つ、まさにトレカ界の大御所だ。

2022年にFanaticsに買収されて以降は、Fanatics Collectibles事業の中核ブランドとして世界展開を加速させている。

日本法人の設立は2021年。Yoo氏によれば、2025年の日本における売上は5,000万ドル（約75億円）を超え、「最も急成長している市場のひとつ」とのこと。さらに2024年には大谷翔平選手との長期独占契約も締結済み。直筆サインカードやメモラビリアカードなど、Toppsでしか手に入らない激アツなアイテムが続々登場しているのだ。

入口の巨大カードで早くもテンションが上がる！

会場に近づくと、まず目に飛び込んでくるのが2023年WBC優勝メンバーのライフサイズ巨大カード。これがデカい。実物大で再現された選手たちのカード画像が並ぶ光景は、野球ファンでなくとも思わず足を止めてしまうインパクトだ。

入場してすぐのゾーンには地球儀をモチーフにしたオブジェが設置され、Toppsのグローバル展開とWBC 2026の開催地を視覚的に示していた。

その先に広がるのが「Topps NOW」のコーナー。Topps NOWとは、試合中の決定的瞬間をリアルタイムでカード化して販売するという、聞いただけでテンションが上がる仕組みだ。

会場では2023年WBCの名場面をカード化した映像が流れており、QRコードを読み取ればTopps NOW Japanのサイトから直接購入できる導線も整えられている。

推しの活躍がすぐカードになるって、ソシャゲのリアルタイムイベントに慣れた層にもグッとくるものがあるのではないだろうか。今大会中もリアルタイムでカード化が予定されているとのこと。

「レガシーレーン」の展示がガチすぎる

続いて足を進めると、「レガシーレーン」と名付けられた展示エリアへ。ここには2023年侍ジャパンの名場面を切り取ったカードがずらりと並んでいて、あの興奮が一気に蘇ってくる。

中でもたまらないのが、大谷翔平選手のキャリアを辿る特設展示だ。LAエンゼルス加入時のルーキーカードから始まり、メジャーリーグでの軌跡を時系列で追える構成になっている。Yoo氏は「後でぜひじっくり一枚一枚ご覧になってください。コレクターの方々からお借りした、とても貴重なカードばかりです」と語る。

実際に近くで見ると、カードの奥深さにどんどん引き込まれていく。直筆サインが入ったもの、ナンバリングで希少性が示されたもの--「1/1」と記されていれば、それは世界にたった1枚しか存在しないことを意味する。

筆者はスポーツトレカにそこまで詳しくはないのだが、この「世界に1枚」という事実を前にすると、ケース越しでも思わず息を呑んでしまう。すごい世界だ。

さらに「Project 70」と呼ばれるTopps創業70周年記念のコラボカードも展示されており、漫画風にアレンジされたデザインなど、アートとしてのトレカの側面も垣間見えた。

壁面の裏側には今大会の侍ジャパン選手カードも展示。「カードは単に選手を印刷したものではなく、チームを応援する気持ちや特別な瞬間を形にしたコレクターズアイテムです」とYoo氏は語っていた。

これが4.6億円……！ 大谷翔平カード史上最高額の実物を目の当たりに

そしていよいよ、本イベント最大の目玉にたどり着く。厳重なセキュリティのもとに鎮座していたのが「2025 Topps Chrome 1/1 Autographed Gold Logoman Patch」--大谷翔平カード史上最高額、300万ドル（約4.6億円）で落札された一枚だ。目の前にあるのがカード1枚で4.6億円。いやもう、手が震える。

「ゴールドロゴマン」とは、2025年シーズンからMLB・Topps・Fanatics・Nikeの共同プログラムとして始まった取り組みで、前シーズンにMVP・サイ・ヤング賞・新人王を受賞した選手だけがシーズン中に着用できるゴールドのMLBロゴパッチのこと。大谷選手は2024年のナ・リーグMVP受賞者としてこのパッチを着用しており、そのゲームウォーンパッチがカードに使用されている。しかも世界に1枚だけの「1/1」で、本人の直筆サイン入り。究極のカードとはまさにこのことだろう。

このカードの発見エピソードがまた最高に面白い。アメリカで「ブレイキング」と呼ばれる、いわばライブコマースとガチャを掛け合わせたような開封イベントがある。視聴者がスロットを購入し、配信者がその場でカードパックを開封していく仕組みで、ある家族が購入したスロットから偶然このカードが出現。その後Fanatics Collectのオークションに出品され、300万ドルで落札されたのだという。ガチャで4.6億円を引き当てたようなものだと思うと、夢がありすぎる。

その隣には、ほぼ同じデザインながらサインなしのカードも展示されていた。並べて見比べると、サインの有無でここまで価値が変わるのかと驚くばかりだ。この日本初展示は、現オーナーであるGrade10社の協力により実現したもの。なお、会場の特別展示品全体の推定総額は約8億5,000万円にのぼるというから、もはやため息しか出ない。

岩隈・松井稼頭央ら登壇＆自分がトレカになれる体験ゾーンも

展示エリアを抜けると、来場者が実際に楽しめる「プレイゾーン」が広がる。ステージでは会期中、岩隈久志氏（3/7登壇）、松井稼頭央氏（3/8登壇）、五十嵐亮太氏（3/8登壇）、青木宣親氏（3/7登壇）といった元MLB選手によるトークショーが予定されている。このラインナップ、野球ファンなら見逃せないはずだ。

先述の「ブレイキング」を実際に体験できるライブイベントも翌日16時から実施予定で、その模様はYouTubeでも配信されるという。あの300万ドルカードが見つかった仕組みを自分の目で見られるチャンス、気になる方はぜひ。フォトブースでは「Make Your Own Card」として自分だけのToppsカードを作成できる体験も用意されていた。自分がトレカになれるなんて、これは結構うれしい。

物販エリアにはグローバルで人気の高い「2026 Topps Baseball Series 1」が並び、ガチャマシンやグッズ販売も展開。テーブルコーナーでは実際にカードを手に取って、レアリティの見分け方や楽しみ方を学べる場も設けられている。トレカ初心者にもやさしい導線がしっかり整っていて、「ここから沼にハマる人、絶対いるな……」と思わずにはいられなかった。

入場無料で4.6億円を拝める3日間

「TOPPS World Baseball Classic™ 2026 トレカ応援祭」はベルサール秋葉原にて3月8日（日）まで開催中。開場時間は3月7日・8日が11:30〜20:00。入場無料だ。

筆者はスポーツトレカに対して「なんとなく知ってはいるけど、自分ごとではないかな」くらいの距離感で内覧会に臨んだのだが、帰り道にはすっかり考えが変わっていた。

1枚のカードに選手の軌跡と、それを追いかけるファンの想いが詰まっている。その熱量を肌で感じてしまうと、もう無関心ではいられない。推しの一瞬の輝きを手のひらサイズに閉じ込めるこの文化、WBCとの相乗効果もあって日本で一気に花開く予感がある。4.6億円のカードにはさすがに手が届かないけれど、その熱狂の入口に無料で立てるチャンスは、この週末だけ。秋葉原に足を運んでみてはいかがだろうか。

■イベント概要

TOPPS World Baseball ClassicTM 2026 トレカ応援祭

開催期間：

2026年3月6日（金）14：30〜20：00

2026年3月7日（土）11：30〜20：00

2026年3月8日（日）11：30〜20：00

会場：ベルサール秋葉原 （〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12−8）

主催：Topps株式会社

(執筆者: sasuke_in)