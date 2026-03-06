小原正子、夫・マック鈴木から″ひな祭りフラワー″サプライズ
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が４日、オフィシャルブログを更新。家族でひな祭りを祝った日の様子を報告し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「お花だあ！★」と題してブログを更新。小原は、絵文字を交えながら「昨日 幼稚園から帰宅すると。。。お花」と切り出し、「お父さんがかわゆいひな祭りフラワー を買ってくれていました！！！」と報告するとともに華やかな“ひな祭りフラワー”を抱えた娘・こうめちゃんの写真を公開。「なんとお母さんにも花束！！！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からこうめちゃんと小原へのサプライズだったようで、「母と娘で生けました」「嬉しいねえー！！！お父さんありがとう」と喜びと感謝をつづった。
続けて、娘が幼稚園で制作したという雛飾りも披露。「これからもすくすく育ってね」と願いを述べつつ、「成長さみしいけどね」と親心を覗かせた。
その後に更新したブログでは「ひな祭りだし習い事おやすみして 昨夜はピザでお祝い」したことも報告。「こうめちゃんの大好きな須磨ottoのピザテイクアウト ケーキも食べました」と家族での夕食を楽しんだ様子でつづった。
これらの投稿にファンから「可愛い」「だんなさん、いつも優しい」「ステキなご家族」「やるね〜マックさん！」「マック父さんかっこいいっ」「幸せものな正子さんとこうめちゃん」「お家の中が春と愛でいっぱいだぁ」「わぁ！なんて綺麗なのでしょう！夢みたい！」「なんて素敵なプレゼント」「優しいなぁ」や「ピザとケーキでお祝い、幸せだなぁ！」「皆でご馳走と楽しい時間なにより」「家族そろって幸せですね」「健やかな成長をお祈りします」などの声が寄せられている。
この日、「お花だあ！★」と題してブログを更新。小原は、絵文字を交えながら「昨日 幼稚園から帰宅すると。。。お花」と切り出し、「お父さんがかわゆいひな祭りフラワー を買ってくれていました！！！」と報告するとともに華やかな“ひな祭りフラワー”を抱えた娘・こうめちゃんの写真を公開。「なんとお母さんにも花束！！！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からこうめちゃんと小原へのサプライズだったようで、「母と娘で生けました」「嬉しいねえー！！！お父さんありがとう」と喜びと感謝をつづった。
その後に更新したブログでは「ひな祭りだし習い事おやすみして 昨夜はピザでお祝い」したことも報告。「こうめちゃんの大好きな須磨ottoのピザテイクアウト ケーキも食べました」と家族での夕食を楽しんだ様子でつづった。
これらの投稿にファンから「可愛い」「だんなさん、いつも優しい」「ステキなご家族」「やるね〜マックさん！」「マック父さんかっこいいっ」「幸せものな正子さんとこうめちゃん」「お家の中が春と愛でいっぱいだぁ」「わぁ！なんて綺麗なのでしょう！夢みたい！」「なんて素敵なプレゼント」「優しいなぁ」や「ピザとケーキでお祝い、幸せだなぁ！」「皆でご馳走と楽しい時間なにより」「家族そろって幸せですね」「健やかな成長をお祈りします」などの声が寄せられている。