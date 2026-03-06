中島健人、愛犬とのショットに「似てる」「どっちがどっちかわからない」の声！ 「愛が伝わってくる」
元Sexy Zoneの中島健人さんは3月5日、自身のInstagramを更新。愛犬とのショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】「似てる」「どっちがどっちかわからない」
コメントでは「幸せいっぱいな思い出の写真をありがとう」「健人君に愛されてるボニちゃん本当に可愛い」「お姫様だね」「どっちもかわいい」「ケンティーとﾎﾞﾆ似てる」「どっちがどっちかわからないくらいおめめきゅるきゅるしててかわいい」「健人くんのボニータちゃんへの愛が伝わってくる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「どっちもかわいい」中島さんは「誕生日プレゼントとバースデーケーキ おもいで」とつづり、16枚の写真を投稿。愛犬のボニータの誕生日を祝う様子です。ボニータは赤いフリルスカートのドレス風ドッグウエアを着用し、たくさんのプレゼントやケーキをもらっています。また、中島さんがボニータを抱きかかえるショットはほほ笑ましく、どの写真からも中島さんが愛犬を溺愛していることが伝わってきます。
「パパに似て美人さんなボニたん」4日にも「最初はキュンはボニータと。HBD」とつづり、誕生日をお祝いした中島さん。ボニータを抱きかかえたまま自身の楽曲『最初はキュン！』の音源に合わせてダンスをしています。「主演: ボニータ 助演: おれ 撮影: 母 音響: 父」ともあり、家族総出での撮影になったようです。ファンからは「パパに似て美人さんなボニたん」「なんて幸せなんでしょ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
