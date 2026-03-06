三井住友OliveとPayPayが連携! Vポイント相互交換も【解説】
三井住友カードは5日、デジタル金融サービス「Olive」における新サービスを紹介するとともに、新CMを公開した。 Oliveはサービス開始から3年でアカウント数は700万を突破し、さらなる拡大に向けて矢継ぎ早にサービスを強化している。特に今回はPayPayとの協業にもとづく機能追加があり、直近の新サービスが解説された。
Oliveの最新アップデートは、PayPayとの連携が注目。写真はOliveの新CMに出演する吉高由里子さん(中央)、津田篤宏さん(左)、宮川大輔さん
○PayPay残高の無料出金などOlive最新のアップデート
Oliveはこの3年間、サービスの進化に注力してきたが、4年目を迎えるにあたり新たに「おかねのまわりを、やさしくしたい」という新テーマを設定した。同社のマーケティング本部長の伊藤亮佑氏は、「お客様の暮らしを豊かにするお手伝いをしたいというOlive本来の目的に立ち返ってテーマを設定した」と話す。
三井住友カードの伊藤亮佑氏
新たなテーマは「おかねのまわりを、やさしくしたい」
その新テーマを設定した新サービスとして紹介されたOliveのアップデートは4つ。1つ目がPayPayとの連携だ。
4つのアップデート
三井住友カードがソフトバンク・PayPayとの業務提携を発表した際には、PayPayでのOlive優遇が発表されていた。今回の連携により、三井住友カードユーザーであれば、PayPayアプリにカードを登録し、チャージ手数料などは不要でPayPayでの支払いに利用できる。今後、PayPayは他社カードの利用に制限が加わる予定となっているが、三井住友カードはPayPayカードと同様の扱いで利用が可能になる。
三井住友カードのユーザーは、PayPayカードと同じ扱いとなり、PayPayに紐付けて手数料無料で支払いができる
3月24日からはVポイントとPayPayポイントの相互交換が始まる。利用先でどちらか一方の加盟店しかなくても、相互交換ができるため、ユーザーの利便性が向上する。
Oliveのフレキシブルペイでは、複数の支払い方法を切り替えてカード決済ができるが、その中でPayPay残高が選択できるようになる。Oliveの決済機能を使って、世界中のVisa加盟店でPayPay残高が使える点がメリットだ。
今後、三井住友銀行アプリと三井住友カードのVpassアプリにおいてPayPay機能を搭載する。PayPayのチャージ・残高確認・出金機能も追加される予定となっており、さらにPayPay残高から三井住友銀行への出金は手数料無料となる。
PayPay残高をOliveフレキシブルペイで設定できる。さらにOliveのアプリ側にもPayPay機能を実装。特に出金が無料化されるのはポイントだ
2つ目は家計管理サービスの「マネーフォワードME」との連携で、Oliveのアプリ上でマネーフォワードMEを使った家計管理が可能になる。伊藤氏は、「Oliveだけではすべてのニーズに応えることは難しい」と指摘。住宅ローンや給与振り込みなど他行口座を使っていてもOliveアプリで明細を確認できるようにした。
Olive上でマネーフォワードMEによる資産管理が可能
さらに、他行の口座の明細確認だけでなく、他行口座を選んで簡単に送金できる機能も実装する。Oliveでも送金無料回数はあるが、個人宛の10万円以下の送金で宛先口座が対応していれば自動的に「ことら送金」が選択され、何度でも無料で送金できるという使い勝手のよいUIを実現する。
マネーフォワードMEによって他行の残高も確認しながら、設定した口座に対して送金ができる
ことら送金を使うことで10万円までなら無料で何度でも送金可能。自動でことら送金になるので手軽
3つ目はSBI証券との投信クレカ積立における「Vポイント上乗せプラン」。基本の付与率は一般カード最大0.5%、ゴールド最大1.0%、プラチナプリファード最大3.0%だが、Oliveの0円普通預金残高100万円ごとに0.1%を追加し、最大0.5%まで上乗せする。
3月時点で月間積立金額が1000億円を超える見込みとなった三井住友カードとSBI証券の投信クレカ積立
Oliveの預金残高に応じてポイントを上乗せ。金利のある世界になったことで、預金獲得も重視する
4つ目は、ソフトバンクのグループ会社との提携による「Oliveヘルスケア」の提供だ。
アンケートでは、シニア世代の不安や悩みはお金と健康にまつわるものが多い。Oliveのユーザーは半数が20代以下で現役世代が多いが、「健康で安心して資産形成や日々の買い物を楽しんでもらいたい」(伊藤氏)という観点から、非金融サービスとしてのヘルスケアサービスを提供する。
シニア世代の悩みは健康とお金
複数のメニューが用意されるが、例えば24時間365日相談できる「健康医療相談チャット」や最短5分で受診可能な「オンライン診療」が利用可能。オンライン診療では処方箋も発行され、自宅近くの薬局や郵送でも薬が受け取れる。Olive会員であれば、一般カードで2カ月、ゴールドで最大6カ月、プラチナプリファードで最大12カ月、実質無料で利用できるほか、Vポイントアッププログラムの対象となる。
24時間365日利用できる健康医療相談チャット
夜間でも休日でも利用できるオンライン診療
ソフトバンクとの提携では、さらに保険分野での協業も想定されており、伊藤氏はヘルスケアサービスの中で保険サービスを提供することを検討していると話した。
Olive会員は実質無料で最大12カ月まで利用可能
伊藤氏は、今後も新テーマに沿ったサービスを続々とリリースする予定とアピール。SMBCグループの内外を問わず、様々な企業と連携するとともに、ユーザーのニーズを吸い上げてサービスを強化していく考えを示している。
小山安博 こやまやすひろ マイナビニュースの編集者からライターに転身。無節操な興味に従ってデジカメ、ケータイ、コンピュータセキュリティなどといったジャンルをつまみ食い。最近は決済に関する取材に力を入れる。軽くて小さいものにむやみに愛情を感じるタイプ。デジカメ、PC、スマートフォン……たいてい何か新しいものを欲しがっている。 この著者の記事一覧はこちら
Oliveの最新アップデートは、PayPayとの連携が注目。写真はOliveの新CMに出演する吉高由里子さん(中央)、津田篤宏さん(左)、宮川大輔さん
Oliveはこの3年間、サービスの進化に注力してきたが、4年目を迎えるにあたり新たに「おかねのまわりを、やさしくしたい」という新テーマを設定した。同社のマーケティング本部長の伊藤亮佑氏は、「お客様の暮らしを豊かにするお手伝いをしたいというOlive本来の目的に立ち返ってテーマを設定した」と話す。
三井住友カードの伊藤亮佑氏
新たなテーマは「おかねのまわりを、やさしくしたい」
その新テーマを設定した新サービスとして紹介されたOliveのアップデートは4つ。1つ目がPayPayとの連携だ。
4つのアップデート
三井住友カードがソフトバンク・PayPayとの業務提携を発表した際には、PayPayでのOlive優遇が発表されていた。今回の連携により、三井住友カードユーザーであれば、PayPayアプリにカードを登録し、チャージ手数料などは不要でPayPayでの支払いに利用できる。今後、PayPayは他社カードの利用に制限が加わる予定となっているが、三井住友カードはPayPayカードと同様の扱いで利用が可能になる。
三井住友カードのユーザーは、PayPayカードと同じ扱いとなり、PayPayに紐付けて手数料無料で支払いができる
3月24日からはVポイントとPayPayポイントの相互交換が始まる。利用先でどちらか一方の加盟店しかなくても、相互交換ができるため、ユーザーの利便性が向上する。
Oliveのフレキシブルペイでは、複数の支払い方法を切り替えてカード決済ができるが、その中でPayPay残高が選択できるようになる。Oliveの決済機能を使って、世界中のVisa加盟店でPayPay残高が使える点がメリットだ。
今後、三井住友銀行アプリと三井住友カードのVpassアプリにおいてPayPay機能を搭載する。PayPayのチャージ・残高確認・出金機能も追加される予定となっており、さらにPayPay残高から三井住友銀行への出金は手数料無料となる。
PayPay残高をOliveフレキシブルペイで設定できる。さらにOliveのアプリ側にもPayPay機能を実装。特に出金が無料化されるのはポイントだ
2つ目は家計管理サービスの「マネーフォワードME」との連携で、Oliveのアプリ上でマネーフォワードMEを使った家計管理が可能になる。伊藤氏は、「Oliveだけではすべてのニーズに応えることは難しい」と指摘。住宅ローンや給与振り込みなど他行口座を使っていてもOliveアプリで明細を確認できるようにした。
Olive上でマネーフォワードMEによる資産管理が可能
さらに、他行の口座の明細確認だけでなく、他行口座を選んで簡単に送金できる機能も実装する。Oliveでも送金無料回数はあるが、個人宛の10万円以下の送金で宛先口座が対応していれば自動的に「ことら送金」が選択され、何度でも無料で送金できるという使い勝手のよいUIを実現する。
マネーフォワードMEによって他行の残高も確認しながら、設定した口座に対して送金ができる
ことら送金を使うことで10万円までなら無料で何度でも送金可能。自動でことら送金になるので手軽
3つ目はSBI証券との投信クレカ積立における「Vポイント上乗せプラン」。基本の付与率は一般カード最大0.5%、ゴールド最大1.0%、プラチナプリファード最大3.0%だが、Oliveの0円普通預金残高100万円ごとに0.1%を追加し、最大0.5%まで上乗せする。
3月時点で月間積立金額が1000億円を超える見込みとなった三井住友カードとSBI証券の投信クレカ積立
Oliveの預金残高に応じてポイントを上乗せ。金利のある世界になったことで、預金獲得も重視する
4つ目は、ソフトバンクのグループ会社との提携による「Oliveヘルスケア」の提供だ。
アンケートでは、シニア世代の不安や悩みはお金と健康にまつわるものが多い。Oliveのユーザーは半数が20代以下で現役世代が多いが、「健康で安心して資産形成や日々の買い物を楽しんでもらいたい」(伊藤氏)という観点から、非金融サービスとしてのヘルスケアサービスを提供する。
シニア世代の悩みは健康とお金
複数のメニューが用意されるが、例えば24時間365日相談できる「健康医療相談チャット」や最短5分で受診可能な「オンライン診療」が利用可能。オンライン診療では処方箋も発行され、自宅近くの薬局や郵送でも薬が受け取れる。Olive会員であれば、一般カードで2カ月、ゴールドで最大6カ月、プラチナプリファードで最大12カ月、実質無料で利用できるほか、Vポイントアッププログラムの対象となる。
24時間365日利用できる健康医療相談チャット
夜間でも休日でも利用できるオンライン診療
ソフトバンクとの提携では、さらに保険分野での協業も想定されており、伊藤氏はヘルスケアサービスの中で保険サービスを提供することを検討していると話した。
Olive会員は実質無料で最大12カ月まで利用可能
伊藤氏は、今後も新テーマに沿ったサービスを続々とリリースする予定とアピール。SMBCグループの内外を問わず、様々な企業と連携するとともに、ユーザーのニーズを吸い上げてサービスを強化していく考えを示している。
小山安博 こやまやすひろ マイナビニュースの編集者からライターに転身。無節操な興味に従ってデジカメ、ケータイ、コンピュータセキュリティなどといったジャンルをつまみ食い。最近は決済に関する取材に力を入れる。軽くて小さいものにむやみに愛情を感じるタイプ。デジカメ、PC、スマートフォン……たいてい何か新しいものを欲しがっている。 この著者の記事一覧はこちら