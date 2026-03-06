WÇÕ¡¢½éÀï¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡©°ðËÜ¡õÆ®è½²¦¤Î¸«²ò¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£³·î£±Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ðËÜ½á°ì»á¡¢ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦»á¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤ÎÀîùõ½¡Â§»á¤¬½Ð±é¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆ®è½²¦»á¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àîùõ»á¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥È¥¥¡¼¡ÊÆ®è½²¦¡Ë¤À¤è¤Í¡©ËÜÊª¤À¤è¤Í¡©Ãæ·Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤Î£²¿Í¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡ª¡×¤È°ðËÜ»á¤ÈÆ®è½²¦»á¤ËÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤ËÆ®è½²¦»á¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢°ðËÜ»á¤â¡Ö¤ä¤é¤Ø¤ó¤«¤é¡ªº£Æü¤ä¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡£Ë»¤·¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁáÂ®¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢WÇÕ³«Ëë¤Þ¤ÇÌó100Æü¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£²¿Í¤Ëº£Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ëYES¡¿NO¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤º¡Ö²ø²æ¤ÎÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¡¢±óÆ£¹ÒÁª¼ê¤ÏÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ¬Í×¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢°ðËÜ»á¤Ï¡ÖYES¡×¡¢Æ®è½²¦»á¤ÏYES¡¿NO¤ÎÎ¾Êý¤òµó¤²¡È¢¤¡É¤È²óÅú¡£Æ®è½²¦»á¤Ï¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤¹¤°»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë²ø²æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ÇËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¸Æ¤Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â90¡Á95¡ó¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£°ìÊý¤Î°ðËÜ»á¤Ï¡Ö¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë£±¡¢£²»î¹ç¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£100¡ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½éÀï¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ®è½²¦»á¤¬ÀèÇÚ¡¦°ðËÜ»á¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¢¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ðËÜ»á¤ËÂÐ¤·¡¢YES¤ò·Ç¤²¤¿Æ®è½²¦»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é·è¾¡Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ð¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ë¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£WÇÕ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¤½¤ó¤Ê¤Î°ð¤µ¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í!?¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ðËÜ»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤ò¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤¬ÍýÁÛ¡£¥Ô¡¼¥¯¤¬¤É¤³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¾ï¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡££²¿Í¤ÎÇòÇ®¤·¤¿µÄÏÀ¤Ë¡¢Àîùõ»á¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡Á¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤³¤Î¾å²¼´Ø·¸¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÏÈ¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤ÏÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ¬Í×¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï£²¿ÍÂ·¤Ã¤ÆYES¤È²óÅú¡£°ðËÜ»á¤Ï¡ÖWÇÕ¤Ë£´²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·º£²ó½Ð¤¿¤é£µ²óÌÜ¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÏÉ¬¤º¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤¤ë¡£ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤¬ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢°ðËÜ»á¤ÈÆ®è½²¦»á¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°ðËÜ»á¤Ï¡ÖÁ°É¾È½¤ÏºÇ°¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éé¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«²¿ÅÙ¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¿´¤Ï¤Û¤ÜÆ®è½²¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Æ®è½²¦»á¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£¼ã¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¶¤á¤¿¤¤¼ã¼ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø²¶¤é²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤È¤±¡£¤Þ¤º¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë°ìÈ¯¶ô¤é¤ï¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Ë°ðËÜ»á¤Ï¡ÖÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤È¤«Ä¹Í§¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤ËÆ®è½²¦¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò²ó¸Ü¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈëÏÃ¤ËÀîùõ»á¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÆ®è½²¦»á¤¬½éÀï¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Î¥¹¥³¥¢Í½ÁÛ¤òÈ¯É½¡£ÌÂ¤ï¤º¡ÖÆüËÜ£²-£±¥ª¥é¥ó¥À¡×¤È·Ç¤²¤¿Æ®è½²¦»á¤Ë¡¢Àîùõ»á¤Ï¡Ö¥È¥¥¤¥¤¥¤¥¤¥¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
