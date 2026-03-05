3月4日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、母と食事に出かけた際のエピソードを明かした。

放送内で、頻繁には会えていない母と最近食事に行ったことを明かした井上は、「なんかすごい珍しかったです。2人でご飯食べに行くなんてことあんまりないから」と切り出した。

続けて、「ひな祭りがあったからお母さんとご飯食べに行こうとか思ったわけでもなんでもないんですけど」「意図せず、ひな祭り付近に母とご飯を食べれて。なんか、よかったんじゃないかなというか。それでちゃんと私、奢りましたしね」とコメント。

また、「（お店で）スクラッチをもらって、お母さんがそれにテンション上がっちゃって。『これやりたいやりたい！』とか言って。それで『10円ないの！？10円ないの！？』って私の財布から頑張って10円探し出したんでですけど、パッて出てきたのが100円で。『100円じゃなくて10円でやらないと意味ないんだよ』とか言ってさ」とトーク。

さらに、「そしたらお店の人が『あ、10円使ってください』とか言って10円貸しくれて。お店の人に借りた10円でスクラッチ母やってハズしてた」「なんかすごい可愛かったぜ。なんかすごいね、微笑ましい気持ちになりましたよ」と回想していた。