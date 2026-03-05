»°Î®¤ÏÉô²¼¤Î¥ß¥¹¤ËŽ¢¤Ê¤ó¤Ç?Ž£¤È¹¶¤á¤ëŽ¤¤Ç¤Ï°ìÎ®¤Ï¡ÄÇúÂ®À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë"5Ê¸»ú¤Î¼¸¤êÊý"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐÀîÏÂÃË¡Ø»Å»ö¤¬¡ÖÂ®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¡ÖÃÙ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î½¬´·¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌäÂê¤Ï¡Ö¼¸¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼¸¤êÊý¡×
°ÊÁ°¤Î¿¦¾ì¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²¼¤Îµ¯¤³¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
ºÙ¤«¤¤ÅÀ¤Þ¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ð±Ä¤Î¿ÀÍÍ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾¾²¼¹¬Ç·½õ»á¤â¡ÖÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£¾®¤µ¤Ê¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍËÜ¿Í¤ÎÉÔÃí°Õ¡¢µ¤¤Î¤æ¤ë¤ß¤«¤éµ¯¤³¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¼ºÇÔ¤Ï¸·¤·¤¯¼¸¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¡¢À®Ä¹¤·°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤éÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢Éô²¼¤ò°Ñ½Ì¤µ¤»¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«ºÇ°¡¢Âà¿¦¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼¸¤ë¤³¤È¡×¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¸¤êÊý¡×¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼B¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎC¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£B¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÉô²¼¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¡¢Éô²¼¤òÎ©¤¿¤»¤¿¤Þ¤Þ¼¸¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
B¡§¡ÖºÇ¶á¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡£¤Ê¤¼¤À¡©¡×
C¡§¡ÖÀè·î¤«¤é¿·¤·¤¯Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿D¤µ¤ó¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
B¡§¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤ÆD¤ËÁ´¤Æ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
C¡§¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤âË»¤·¤¯¤Æ¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
B¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢Á´¤Æ¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×
C¡§¡ÖÂ¾¤Ë¤â»Å»ö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
B¡§¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤À¤í¡ª¡×
¢£²áµî¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëWHY¤Ï²ò·èºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍýÍ³¤òÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼¸¤êÊý¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ç¼¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤Ï¡¢¥ß¥¹¤ä¼ºÇÔ¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼ËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¤â¡ÖWHY¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ò·èºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Éô²¼¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖWHY¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖHOW¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤â¡ÖHOW¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¡¤Î2¤Ä¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÖÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿´ë²è½ñ¡£´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡¢´°À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×
¢¡ÖÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿´ë²è½ñ¡£´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢´üÆüÄÌ¤ê¤Ë´°À®¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡©¡×
¡¤Ï¡ÖWHY¡×¤Ç¡¢¢¤Ï¡ÖHOW¡×¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤ÎÊ¹¤Êý¤À¤È¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÉô²¼¤Î¥ß¥¹¤Ç¡×¡ÖÂ¾¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡×¡Öºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¡×¡ÖÄ«¥¤¥Á¥Ð¥ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤â¸À¤¤Ìõ¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤Î²ò·è¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢»Å»ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¤ÎÊ¹¤Êý¤À¤È¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿Â¦¤âÅú¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Éô²¼¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤º¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö²¿¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHOW¡×¤Ï»ëÅÀ¤¬Ì¤Íè¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHOW¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤É¤ó²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¤â¸º¤ê¡¢»Å»ö¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüÊó¤ÎµÆþ¤Ï¡Ö°ìÁý°ì¸º¼çµÁ¡×¤Ç
»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¹ÔÆ°¤òÁ´¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾õ¶·¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾ðÊó¤ò½ñÎà¤Ë»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÆüÊó¤ËµÆþ¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ï30¹àÌÜ°Ê¾å¡£¤ªµÒÍÍ¤Î²ñ¼Ò¤Î»ñËÜ¶â¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤ÇµÆþ¹àÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼è°ú¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¬Ìä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¼è°úÀè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤êÄ´¤Ù¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊó¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë1Æü2»þ´Ö¶á¤¯¤«¤±¤ëÉô²¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÊó¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë»Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¸«¹þ¤ßµÒ¤ò³«Âó¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É»Ä¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñµÄ»ñÎÁ¤âÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤¨ÂçÎÌ¤ËºîÀ®¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤Ë¤â¤½¤ì¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñµÄ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç²ñµÄ»ñÎÁ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ï±Ä¶ÈÀè¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤¬Â®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥à¥À¤Ê½ñÎà¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÊó¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤ò·ù¤¤¡¢µÆþ¹àÌÜ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹àÌÜ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹àÌÜ¤òµÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¥à¥À¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·µÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¹àÌÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Éô²¼¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¹àÌÜ¤ò°ì¤Ä¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÁý°ì¸º¼çµÁ¡×¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¤À¤±¤Ë½¸Ãæ
ãÈµÄ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²¿Ëç¤âÅºÉÕ»ñÎÁ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£A4¤ÎÍÑ»æ1Ëç¤È¤¤¤¦´Ê·é¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Äó°Æ½ñ¤â²ñµÄ»ñÎÁ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²¿½½Ëç¤â¤ÎÊ¬¸ü¤¤Äó°Æ»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¸«¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇËç¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥´¡¼¥ë¡ÊÌÜÅª¡Ë¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥´¡¼¥ë¤«¤é¸«¤ÆºÇÃ»µ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥»¥¹¤â½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¥à¥À¤Ï¶ËÎÏºï¸º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºîÀ®¤¹¤ë°ÕÌ£¡×¤ò¹Í¤¨¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ÊÁ°¤«¤éºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºï¸º¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñÎà¤Ï7³ä¤¯¤é¤¤¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½ñÎàºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¢Í±×¤Ê»Å»ö¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¤Ê¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤é¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ò·ó¤Í¤Æ¸½¾ì¤ÎÇä¤ê¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£¿Í»öÉô¤Ê¤é¡¢¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦½¤¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¸¦½¤²ñ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÄê»þ¤Ëµ¢¤ê¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ë¤â»þ´Ö¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ñ²ñÏÃ¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Î»þ´Ö¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ç»Ä¶È¤·¤Æ¤âÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤¤°Æ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥à¥À¤Ê½ñÎàºî¤ê¤Ï¡¢¥à¥À¤Ê»Å»ö
¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤â¤·¿¦¾ì¤Î½ñÎà¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ûÂ¸¤Î½ñÎà¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ñÎà¤ò¼Î¤Æ¡¢¥à¥À¤Ê½ñÎà¤ÎºîÀ®¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í±×¤Ê»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¥à¥À¤Ê½ñÎàºî¤ê¤Ï¡¢¥à¥À¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£¥à¥À¤Ê»Å»ö¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤¬¡¢ËÜÍè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Í±×¤Ê»Å»ö¤Î»þ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî ÏÂÃË¡¡¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë
»þ´Ö´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1968Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¤Ï·úÀß²ñ¼ÒÁíÌ³·ÐÍýÃ´ÅöÉôÄ¹¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»þ´Ö´ÉÍý¤ä¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ò1Ç¯¤Ç100ºýÆÉ¤ß¡¢»Å»ö½Ñ´Ø·¸¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò·î1²ó¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Î¥ë¥Þ¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë»Ä¶È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë1Æü¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶ÈÀÓ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»Ä¶È¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢³Æ¼ï»ñ³Ê»î¸³¤Ë¤âÄ©Àï¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇÍý»Î¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢·úÀß¶È·ÐÍý»öÌ³»Î1µé¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£»Å»ö¤¬Â®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸¦µæ¤òÆü¡¹Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»Å»ö¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¡×¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ ¥é¥¯¤·¤ÆÂ®¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ö7¤Ä¤Î¸¶Â§¡×¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê»þ´Ö´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÀÐÀî ÏÂÃË¡¡¡Ë