平野ノラ、５歳長女の誕生日当日は仕事「バブ子ごめんよ涙」
お笑いタレントの平野ノラが２日、オフィシャルブログを更新。同日、５歳の誕生日を迎えた長女“バブ子”への思いと母としての胸中をつづった。
この日、「帰宅して待ち構えていたもの」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「夜の収録のため、今帰宅」と切り出し、「今日２日はバブ子の誕生日ですが仕事なので、 昨日前祝いと来週改めてお祝いの日程を組んでいます バブ子ごめんよ涙」と娘の誕生日当日を一緒に過ごせなかったことを明かした。
続けて「家族が寝静まる夜にスーミーは豚汁を温めて用意してくれてました」と報告。「お弁当が出ない現場なのでバナナでも食べて寝る予定でしたが、さすがスーミーです、温かい汁物 うれぴー！」と喜びをつづり、“スーミー”こと母が作ってくれた大根やにんじん、豚肉が入った具だくさんの豚汁の写真を公開。「本当にありがたいですね」と感謝した。
さらに、「今日中に食べなくてはいけないカレーパン」とこんがり揚がったカレーパンの写真も披露。「ついパン屋で買いすぎて駆け込み消費！」とおちゃめに明かし、「何かパンは 冷凍する気になれなくて」とつづった。
平野は「お風呂にゆっくり浸かって久しぶりに日記でも書きます」といい、「娘が健康で５歳に育ち、好きな仕事も出来て、帰ったら温かい豚汁もあって、これ以上無いってくらい 幸せな日々です」としみじみ。「母親になって５年、あまりにも早い成長に嬉しくもあり寂しい」と母としての本音ものぞかせた。
最後は、気になっていたという入浴剤の写真も添えながら「そんな娘の誕生日は夜は寝顔しか見れませんでしたが、めちゃくちゃ気になる入浴剤に浸かりながらゆっくり日記を 書きたいと思います この幸せを記しておきます！バブ子の反抗期と老後に読み返すのが楽しみでたまに日記かいてます」と未来への思いをつづり、「お疲レインボーブリッジ」と平野らしい言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「楽しく 好きなお仕事 続けられるのも、スーミさんとハズバンドさんと バブ子ちゃんが 健康でいてくれるからです。ありがたいね」「バブ子ちゃん、 ５歳のお誕生日おめでとうございます」「元気ですくすく育ってなにより」「１年後にはランドセル背負ってるかと思うとおったまげ〜ですが、それまでの１年間も存分にハグハグ しちゃってください」「ノラさんもますますパワフルなママで！」や「パンは絶対冷凍した方が美味しい」「賞味期限 消費期限ギリギリより絶対に美味しいですよ」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、「帰宅して待ち構えていたもの」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「夜の収録のため、今帰宅」と切り出し、「今日２日はバブ子の誕生日ですが仕事なので、 昨日前祝いと来週改めてお祝いの日程を組んでいます バブ子ごめんよ涙」と娘の誕生日当日を一緒に過ごせなかったことを明かした。
さらに、「今日中に食べなくてはいけないカレーパン」とこんがり揚がったカレーパンの写真も披露。「ついパン屋で買いすぎて駆け込み消費！」とおちゃめに明かし、「何かパンは 冷凍する気になれなくて」とつづった。
平野は「お風呂にゆっくり浸かって久しぶりに日記でも書きます」といい、「娘が健康で５歳に育ち、好きな仕事も出来て、帰ったら温かい豚汁もあって、これ以上無いってくらい 幸せな日々です」としみじみ。「母親になって５年、あまりにも早い成長に嬉しくもあり寂しい」と母としての本音ものぞかせた。
最後は、気になっていたという入浴剤の写真も添えながら「そんな娘の誕生日は夜は寝顔しか見れませんでしたが、めちゃくちゃ気になる入浴剤に浸かりながらゆっくり日記を 書きたいと思います この幸せを記しておきます！バブ子の反抗期と老後に読み返すのが楽しみでたまに日記かいてます」と未来への思いをつづり、「お疲レインボーブリッジ」と平野らしい言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「楽しく 好きなお仕事 続けられるのも、スーミさんとハズバンドさんと バブ子ちゃんが 健康でいてくれるからです。ありがたいね」「バブ子ちゃん、 ５歳のお誕生日おめでとうございます」「元気ですくすく育ってなにより」「１年後にはランドセル背負ってるかと思うとおったまげ〜ですが、それまでの１年間も存分にハグハグ しちゃってください」「ノラさんもますますパワフルなママで！」や「パンは絶対冷凍した方が美味しい」「賞味期限 消費期限ギリギリより絶対に美味しいですよ」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。