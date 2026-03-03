野球日本代表の公式Xが試合前の円陣を公開、北山亘基が声出しを担当

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、試合前の円陣で見せた“悪ガキぶり”がファンの爆笑を誘っている。侍ジャパンの公式X（旧ツイッター）が動画を公開し、北山亘基投手（日本ハム）への“無茶振り”が暴露された直後に見せた表情に対し、「悪い顔している」と反響が寄せられた。

2日に行われたオリックスとの強化試合前の円陣で声出しを担当したのが北山だった。ナインの中心に立つと「昨日大谷さんに『北山明日セレブレーション考えてこい』と言われたので、身に余る大役ですが、寝ずに考えてきました」と切り出し、先輩からの突然の指令だったことを暴露した。

続けて「これから世界で戦うということで日本の伝統文化で攻めたいと思います。僕自身京都出身で京都といえば抹茶なので。正しいお茶の飲み方をレクチャーします」と宣言。大谷らが笑い声を上げる中、「左手でお茶を持って右手で2回お茶を回して飲み口を正面に回して飲みます」とジェスチャーを交えて説明し、「ヒットを打って走って疲れているので塁上で一息ついてください」と真顔で呼びかけた。

このユーモアたっぷりの新パフォーマンスの提案にチームは大盛り上がり。自身の無茶振りを暴露された大谷も、笑いをこらえきれない様子で北山に向けてニヤリと“悪い顔”を見せていた。日本ハムの後輩に対する愛あるイジリと、大一番を前にしたチームの雰囲気の良さが伝わってくる微笑ましい場面だった。

この動画が公開されると、SNS上のファンも大谷の絶妙な表情に釘付けとなった。「大谷くんむちゃぶりしといて笑ってない？」「翔平悪い顔してるな〜」「翔平 悪い顔しとるわ」といったコメントが殺到。さらに「大谷翔平、お気に入りリストに入った模様」「相変わらずのクソガキ感……笑」など、スーパースターが見せたお茶目な素顔に歓喜の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）