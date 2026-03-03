3月スタートの「苺のアフタヌーンティー 〜ハーモニー第二楽章〜」では、スイーツ全体の構成が大きく変わり、桜色を基調としたラインナップになります。花の形をしたタルトをはじめ春を連想させるスイーツや、旬の野菜や魚介を使用したセイボリーなど新たなメニューが登場します。

3月のイチオシメニューは「春苺のフレジエ」。ムースリーヌにピスタチオを混ぜた濃厚なクリームに、イチゴのほどよい酸味が互いを引き立て合う一品です。

4月にはミルクレープにイチゴを加えた、「苺のミルクレープ」が登場。幾重にも重なるクレープ生地とイチゴの甘酸っぱさが調和し、食感を楽しみながら口の中全体でイチゴのハーモニーを感じられます。春の訪れとともに旬を迎えるイチゴを心ゆくまで堪能しましょう！

第2楽章 スイーツ上段

・いちごのタルト

・苺のサバラン

・苺のエクレア

・3月：春苺のフレジエ

・4月：苺のミルクレープ

春苺のパフェ

つい写真に収めたくなるビジュアルの「春苺のパフェ」。4層になったピスタチオやフランボワーズ等のクリームに、旬のイチゴがぜいたくにのっています。



春の食材を使用したセイボリーの数々

第2楽章 セイボリー

スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手掛けるセイボリー。みずみずしい春野菜と魚介を合わせたサラダや、新玉葱のヴルーテなど、季節の移り変わりを感じられるメニューが揃います。

第2楽章 セイボリー

・春野菜と魚介のサラダ 湘南ゴールドドレッシング

・新玉葱のヴルーテとコンソメゼリー

・新じゃがとアスパラガス、ベーコンのタルト

・ローストビーフサンド＆海老カツサンド



「HARNEY & SONS（ハーニー＆サンズ）」は、1983年にニューヨークで創設されたプレミアムティーブランド。現在では世界53ヵ国以上で愛されています。「ヒルトン横浜」では、開業時よりHARNEY & SONSの紅茶を全レストランで提供していて、横浜近郊のホテルのなかではここでしか味わうことができない特別な紅茶ブランドです。

今回はアフタヌーンティーセットと相性抜群の季節の紅茶「チェリー・ブロッサム」を用意。緑茶ベースにほのかにチェリーが香るフレーバーティーで、春の一番桜を連想させるような緑茶の香りが際立ちます。イチゴスイーツとも絶妙にマッチ！



■ヒルトン横浜「苺のアフタヌーンティー 〜ハーモニー第二楽章〜」

所在地：横浜市西区みなとみらい6-2-13

場所：Bar & Lounge Melody（「ヒルトン横浜」エントランス棟 3F）

TEL：045-641-8100

期間：2026年3月1日（日）〜5月6日（水）

時間：平日13時〜、13時30分〜、14時〜/土・日曜、祝日13時〜、13時30分〜（各2時間制）

料金：7000円（サービス料込）

※画像はすべてイメージです。

※予約は2〜4名

※食材調達の都合により、メニューが変更となる場合があります。

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。