【追加キャラクター「アレックス」】 3月17日 実装予定 価格： Year 3 Character Pass 3,000円 Year 3 アルティメットパス 4,800円 ※ゲーム内通貨「ファイターコイン」で単体購入可能

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」にて、新キャラクター「アレックス」を3月17日に配信する。

アレックスは「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」や「モンスターハンターフェスタ'26」にて先行試遊も実施され、すでに触れたプレーヤーもいるかと思う。しかし、これまでのキャラクターをはるかに超える多彩な特殊技を持っており、十数分の試遊だけでは全ての技を把握するのはなかなか難しかっただろう。

そこで本稿では、アレックスの性能や全ての必殺技の特徴をクラシックとモダンを合わせて紹介していく。必殺技コマンドはテンキー表記で記載する。

なお、今回のバージョンは3月17日に実施されるバトルバランス調整反映前の体験版を使用している。

【『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー】

画像はカプコン「シャドルー格闘家研究所」より

特殊構えのブレイカー・スタンスから多彩な派生技で崩すインファイター

アレックスは、打撃と投げ技を主体として戦うインファイタータイプのキャラクター。特殊技のブレイカー・スタンスから11種類の派生技があり、アーマー属性攻撃や上からの奇襲技、フェイント行動、相手に飛び掛かる投げ技など多彩な攻めが展開できる。

立ち強Kやしゃがみ中Pといったリーチの長い通常攻撃も持っており、じっくり腰を据えた地上戦もできそうだ。通常の移動速度と「ドライブラッシュ」の速度はそこまで速くはないが、中段攻撃や投げ技を持っているのでドライブラッシュで相手を揺さぶってガードを崩す手段に富んでいる。ただ、投げキャラということもあり、しゃがみ中Kからの「キャンセルドライブラッシュ」は残念ながらできない。

かなり独特なスタイルのアレックスだが、自由度が高いゆえにどういった立ち回りで戦うのかが非常に難しいキャラクターだ。CPU Lv7のキャラクター対戦動画を公開するので参考にしてもらいたい。

必殺技

フラッシュアックス（236＋弱P or 中P／N＋SP）

【【スト6】「アレックス」対戦動画（CPU Lv7）を先行公開】

肘で弧を描きながら繰り出す打撃技。近距離でのけん制や連携に使いやすい。中版ヒット時のみ後述するブレイカー・スタンスへキャンセルが可能で、そこからさらに攻めの展開へと持ち込むことができる。

中版はヒットから構えの体勢にすぐさま移行できるので、展開の早さで相手を追い詰められそうだ

フラッシュチョップ（236＋強P／なし）

前方に大きく腕を振り回す打撃技。地上ヒット時には背面やられを誘発し、アレックスにしかない背面状態限定の強力な必殺技を繰り出すことができる。

ヒットすると相手がぐるりと回転するので、このタイミングで背面限定の技を叩き込みたい

エアニースマッシュ（623＋K／6＋SP or 2＋SP）

飛び上がりながら膝で相手をキャッチする必殺技。ジャンプ攻撃に対して無敵があるので対空技として活躍する。弱版と中版は発生が早いが地上の相手に当たり判定がなく、強版は発生が遅い代わりに地上の相手にもヒットする。

対空には弱版と中版、コンボの締めには強版を使っていきたい

パワーボム（63214＋P／4＋SP）

相手を掴んで地面に叩きつけるコマンド投げ。ガードの硬い相手にこの技で崩していくのが有効。相手の背面からヒットさせるとパワードロップに変化する。

リーチが短く、相手にかなり接近しないと空振りするため注意が必要だ

背面時に発動するパワードロップは相手との位置を入れ替えることができる

ハイパーボム（ODパワードロップ中に6／ODパワードロップ中に6）

ODパワードロップから派生する必殺技。パワードロップは相手との位置を入れ替えてしまうが、ハイパーボムは位置を変えない性能になっているので、相手を画面端に追い詰めている場合などに使っていきたい。

状況に応じてパワードロップとハイパーボムを使い分ければ、戦いが大幅に有利になりそうだ

特殊技

ブレイカー・スタンス（2＋P×2／2＋中＋強）

※8でキャンセル可能

その場に屈み込む特殊構えに移行し、ここから11種類の派生技を繰り出すことができる。構え中はガードができないので注意が必要だ。

構え移行の動作は早いので、ちょっとした隙間で使うことができる

ステップイン（ブレイカー・スタンス中に6／ブレイカー・スタンス中に6）

低姿勢のまま素早く前進する移動技。無敵はないが、打点の高い打撃や飛び道具を潜ることもできる。

構え状態から相手との距離を詰めたい場面で活躍する

ステップアウト（ブレイカー・スタンス中に4／ブレイカー・スタンス中に4）

構え状態から低姿勢で素早く後退する移動技。ステップインと併せて使えば相手を翻弄できそうだ。

通常のバックステップと比べて、かなり早く後ろに下がることが可能

スラッシュエルボー（ブレイカー・スタンス or ステップイン中に6＋P／ブレイカー・スタンス or ステップイン中に6＋攻撃）

前進しながら肘で攻撃する必殺技。通常ヒットはその場食らいだが、カウンターヒット時は相手を吹き飛ばしてダウンが取れる。

ステップイン中でも発動できるので、奇襲的な使い方もできる

パームコンタクト（ブレイカー・スタンス中に弱P／ブレイカー・スタンス中に弱）

発生が早く、必殺技キャンセルや連打キャンセルができる技。ブレイカー・スタンス中の小技として弱Pと同様の用途で使えるので相手との密着時などに活躍する。

発生が早いうえに、リーチもそこそこの長さがある

ショルダーランチャー（ブレイカー・スタンス中に中P／ブレイカー・スタンス中に中）

構えから飛び上がって上方向に攻撃を繰り出す技。カウンターヒット時はムーンフォールという別の技に変化する。

構え状態のときに相手に飛ばれたら、この技で落としていきたい

カウンターヒットすると、特殊な演出とともにムーンフォールが発動

ヘビーラリアット（ブレイカー・スタンス中に強P／ブレイカー・スタンス中に強）

※ボタンホールドで性質変化

ブレイカー・スタンスから繰り出す強力なラリアット。ガードされても有利が取れるのが強みで、ボタンをホールドすればアーマー効果が付与される。カウンターヒット時は背面やられを誘発するのでパワードロップやハイパーボムを決めたい。

ブレイカー・スタンス時に攻めてくる相手にはアーマーで反撃が有効

タクティカルリープ（ブレイカー・スタンス中に弱K／ブレイカー・スタンス中に2＋弱）

構えから素早いジャンプが発動する。ジャンプ後は空中攻撃が可能。飛距離が短いので、相手の対空技を釣ってカウンターを決めるといった使い方も強そうだ。

対空技を釣る行動などを見せれば、相手はこの飛びに対して対応するのが難しくなるはずだ

エアスタンピート（ブレイカー・スタンス中に中K／ブレイカー・スタンス中に2＋中）

ブレイカー・スタンスから飛び上がり、急降下で攻撃する技。見た目はタクティカルリープに非常に似ているが、こちらは飛距離が長いので奇襲に使える。

モーションが似ているので、タクティカルリープと併せて使えば相手を翻弄できる

スイープコンビネーション（ブレイカー・スタンス中に強K→強K／ブレイカー・スタンス中に2＋強→2＋強）

構えから発動する下段属性の二段足払い。カウンターヒット時は強力なフライングスープレックスに変化する。

初段がヒットしていたら2発目も出してダメージを伸ばしたい

ショルダーランチャー同様に特殊な演出でカウンター専用技が発動する

ハイパーリフト（ブレイカー・スタンス中に弱P＋弱K／ブレイカー・スタンス中に弱＋中 or 投げ）

構え状態から発動する、ダブルレッグテイクダウンで相手を倒す投げ技。パニッシュカウンター時はデスバレーボムに変化する。

通常ヒット時のハイパーリフト。コマンド投げと違い投げ抜けができてしまう

パニッシュカウンター時のデスバレーボム。

デンジャラスアプローチ（ブレイカー・スタンス中に2＋弱P＋弱K／ブレイカー・スタンス中に2＋弱＋中 or 2＋投げ）

構え状態から相手に飛び掛かる投げ技。しゃがんでいる相手には当たらないが奇襲性能が非常に高い。パニッシュカウンター時はスパイラルDDTに変化する。

ブランカのワイルドハントに近い性能で、見てから回避するのが難しい

パニッシュカウンター投げだけあり、威力の高いスパイラルDDT

チョップ（6＋中P／6＋中）

しゃがみガードができない中段攻撃。ドライブラッシュからヒットさせればコンボに繋げられるのが強力だ。

ガードの固い相手はこの技を見せて揺さぶるのが有効

オブリークスタンプ（4＋中K／4＋中）

ガードされても相手より先に動ける便利な攻撃。相手の背面からヒットさせることでコラプス・ドライバーに派生する。

ガードさせてこちらが有利なので、攻めの継続や相手の無敵技警戒など、自分が有利な読み合いを仕掛けることができる

フラッシュチョップなどがヒットして背面やられになった際にはこちらを狙いたい

フライングクロスチョップ（前ジャンプ中に2＋強P／ジャンプ中に2＋強）

空中から奇襲する技。豪鬼やJPといった飛び道具が強いキャラクター相手に一気に接近する手段としても使える。

ガードされると確定反撃を受けてしまうので使いどころが難しい技だ

パームストライク（中P→＋強P／中→中）

2段続けてヒットし、ダウンを奪える連続攻撃。ヒット時はブレイカー・スタンスにキャンセルが可能。

2段技から流れるように構えに移行できるので、相手に思考の時間を与えず早い展開の攻めで圧倒できる

ツイストドロップ（2＋弱K→2＋強K／2＋弱→2＋強）

発生の早い2連続の下段攻撃。初段がカウンターヒットしたときにしか連続でヒットしないのでヒット確認が必要になる。パームストライク同様にヒット時はブレイカー・スタンスにキャンセルできる。

カウンター時以外は連続で繋がらないという難しさはあるが、リーチがやや長く発生が早いのでとりあえず初段を気軽に振ってもよさそうだ

スーパーアーツ

LV1:レイジングスピアー（236236＋K／N or 6＋SP＋強）

しゃがんだ状態から一気にタックルするスーパーアーツ。技の出始めに打撃・投げ無敵時間があるので、被起き攻め時などの切り返しに重宝する。

アレックスの数少ない無敵技。相手の攻めが激しいときに割り込みなどで使うのもあり

LV2:スレッジクロスハンマー（214214＋P／4＋SP＋強）

前進しながら強烈なラリアットを繰り出すスーパーアーツ。ヒット時は投げ技が発動し、空中の相手にヒットした場合は相手を画面端まで吹き飛ばす。

レイジングスピアーのような無敵はないが、かなりのダメージが期待できる

LV2:オメガウィングバスター（ODパワードロップ中にP×2／ODパワーボム中にSP＋強）

ODパワードロップからの派生でのみ発動できるスーパーアーツ。発動条件がある代わりにスーパーアーツLV3に匹敵する火力を誇る。

まずは背面の相手にODパワードロップを決め、そこから発動することができる

片翼の翼の演出からの強力なフィニッシュムーブ

LV3:ファイナルキャプチュード（236236＋P／2＋SP＋強）

※体力25％以下で性能がアップ

フラッシュチョップでひるませた相手を締め付けるスーパーアーツ。出がかりの無敵を活かした切り返しやリーサルなど、使う場面が非常に多い大技だ。

相手の体力が4,000前後になったら、この技を狙って一気に勝負を決めたい

(C)CAPCOM