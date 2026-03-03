オリ森友哉の専属トレーナー久米健夫氏が伝授…足首の機能向上メソッド

野球のパフォーマンス向上において、土台となる身体の使い方は極めて重要だ。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務める「夢道場」代表の久米健夫さんは、「体を思い通りに使えるかどうかが、技術の土台になる」と断言する。投球や打撃において地面からの力を効率よく伝えるためには、まず足首の柔軟性が欠かせないが、少年野球では「しゃがめない選手が多い」のが現状だという。

足首が硬いと地面を正しく捉えられず、パワーの源である地面反力を得ることができない。久米さんによれば「足首の背屈（甲側に曲げる動作）ができる、可動域がきちんと取れることによって、重心がしっかりとれて地面にパワーが伝わります」と説明。接地面である足首の機能性は、走攻守すべての動作の質に直結する要素だ。

まずは自分の足首の状態を知るテストから始めよう。両腕を前に伸ばした姿勢で、足裏を地面につけたままゆっくりとしゃがみ込んでいく。かかとを浮かせることなく、お尻を一番下まで下ろせれば合格だ。途中で止まったり、かかとが浮いたりする場合は、可動域が不足しているサインである。

柔軟性を高めるために実践したいのが「距骨（きょこつ）の押し込み」だ。距骨は脛の真下にある足首のくぼみのやや外側にあり、足首の可動域に欠かせない骨になる。片膝を立てた体勢から、上体を前に倒して足首を曲げていきながら、両手の親指で距骨を押し込んでいく。このとき「体重をしっかり前にかけて、かかとが浮かないようにするのがポイント」だという。

この前後の動きを左右10回ずつ2セット行うことで、徐々に足首の背屈がスムーズになっていく。ゴロ捕球で深く屈む内野手はもちろん、すべてのポジションにおいて足首の柔らかさは武器になる。「野球が上手になりたいなら、足首の柔軟性は欠かせません」という久米さんの言葉を胸に、日々のセルフケアを習慣化したい。（First-Pitch編集部）