沖縄「ベースボールパラダイス」の大城亮さん伝授…手打ち解消する“肩の入れ替え”

少年野球において、バットが遠回りするドアスイングや、腕力に頼って“手打ち”になる選手は多い。強い打球を飛ばすには、体の力をいかにバットに伝えるかが重要になる。社会人野球の沖縄電力で都市対抗に出場するなど活躍し、現在は沖縄県の野球スクール「ベースボールパラダイス」を運営する大城亮さんが、効果的な「肩の入れ替え」ドリルを紹介している。

大城さんは「肩を入れ替えることで、体幹によるスイングができる」と説く。多くの選手はスイング始動の際に手から動いてしまい、ヘッドが適切な位置に落ちてこないため、力が分散する傾向がある。体の回転と腕の動きを連動させるメカニズムを理解することが、スイングスピードを上げて遠くに飛ばす近道となる。

具体的な練習法が「アームロックターンドリル」だ。打撃姿勢を取り、スイングの際に肩の位置を入れ替えるように振り抜く。左打者なら、右肩があった位置に左肩がくるまで体を回す。ステップした前足とバットの距離を保つことで「割れ」が生まれ、体幹の力をバットに伝えることが可能になる。

実践するために最も重要なのが、打球をセンター方向に飛ばす意識を持つことだ。大城さんは「肩を入れ替えても、必ずセンター方向に飛ばす」と強調する。スイングの際に手から動くと体が回りすぎて、打球は引っ張り方向へ飛んでいく。肩を大きく回してもセンターへ打ち返すことが、正しいスイングの証明となる。

動作のコツは、振り出しの際にヘッドを落とし、捕手側の肩と手の距離を一定に保つことだ。「そのまま、へそから上を回してあげるとセンター方向に打球は飛んでいく」と説明する。腕に余計な力が入っていないか確認しながら、肩を思い切り回す。ヘッドが遅れて出てくる感覚を掴めれば、ドアスイングは改善されるはずだ。

このドリルは「置きティー」で行うことが望ましい。繰り返すことで、体幹主導の力強いスイングを習得できる。打球方向という明確な指標があるため、一人でもスイングの良し悪しを判断しやすい。手と体の距離を保ちながら、ダイナミックに肩を入れ替える動きをマスターしよう。今まで体感したことのない鋭い打球を飛ばせるはずだ。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）