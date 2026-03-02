¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡É¤Î´é¤Ö¤ì¡ª»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖALL STAR¡×¤Ë²¦Æ»¥«¥é¡¼¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¡£ÊÁ¤òÁª¤Ö¤«¡¢·é¤¤¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¼ÂÊª¤òÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»×°Æ¤¹¤ë»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢µÙÆü¤ÎÂ¸µ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÍú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎCONVERSE¡ÖALL STAR¡×¤¬Ìó25Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¡£º£²ó¤Î¿Ê²½¤Î¼´¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÍú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£Â¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖALL STAR HI¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ë¡×
2·î27Æü¤è¤ê¡ÖALL STAR HI¡×¡ÖALL STAR OX¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡×¡Ê6490±ß¡Ë¡£2025Ç¯½©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ì¤ÇÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤ÏÁ´6¿§¤Ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬´°À®·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¿§¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤ò½ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖALL STAR¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ï1917Ç¯¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëMarquis M. Converse¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÍÑ¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¸»º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎCharles H. Taylor¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¤¯ÉáµÚ¡£Èà¤ÎÌ¾¤Ï¥·¥å¡¼¥ºÌ¾¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢È¯ÇäÅö½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸½ºß¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¡£1957Ç¯¤Ë¤Ï¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎOX¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1960Ç¯ÂåÅö»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó8³ä¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¡ÖALL STAR 2000¡×¤òÈ¯É½¡£¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¶¥µ»¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÎDNA¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÇØ·Ê¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Îºþ¿·¤Ç¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍú¤¿´ÃÏ¤ÎºÆÀß·×¤Ç¤¹¡£ÂÎ¢¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ë¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿·¤¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ò¡¼¥ëÆâÉô¤Ë¤âÆ±ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¸þ¾å¡£ÃåÃÏ»þ¤Î¾×·â¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Ä¤Ä¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ëÆÃÍ¤ÎÄÌµ¤À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉü¸µÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¥Ø¥¿¥ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬À¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖALL STAR HI¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×
CONVERSE¤Ï1917Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¸¥´¥à¤Ë²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ½ÀÆðÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥Ð¥ë¥«¥Ê¥¤¥ºÀ½Ë¡¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Îºþ¿·¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ½Ë¡¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥½¡¼¥ë¤ÎÀÜÃå¹½Â¤¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥Æ¡¼¥×»ÅÍÍ¤Ø¤ÈºÇÅ¬²½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶þ¶ÊÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ëÆâÉô¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¶þ¶Ê¹Â¤äÅ¬ÅÙ¤Ê·¹¼ÐÀß·×¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Êâ¹Ô»þ¤ÎÂ¤ÎÆ°¤¤Ë¼«Á³¤ËÄÉ½¾¡£Æü¾ïÅª¤ÊÆ°ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤¤¤Ë¤·¤ã¤¬¤à¡¢·Ú¤¯Áö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖALL STAR OX¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë2¿§¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÏÂ¸µ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¥«¥é¡¼¡£½ÕÀè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤¤ì¤¤¤á¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Çò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¤1Â¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê»ÅÍÍ¡£Áõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥É´ó¤ê¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖALL STAR OX¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ë¡×
¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¤«¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¥Û¥ï¥¤¥È¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò¤ËÇº¤à»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤¤¤Ã¤½Î¾ÊýÂ·¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¡¢Âç¤¤¤Ë¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãÊ¸¡¿GoodsPress Web¡ä
