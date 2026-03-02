チョコプラ、人生初のスニーカー着ぐるみの着心地は？「意外と…」
株式会社ダブルエーが展開するレディースシューズブランド・オリエンタルトラフィックのスポーツブランド「ORTR」は３月２日（月）、都内で「ORTR新CM発表会」を開催。会場には、新CMに出演しているチョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿が登壇し、CM撮影の裏話や新作スニーカーにちなんだエピソードを披露。さらには新生活を迎える若者に向けメッセージを送った。
ORTRは“機能性とファッション性”をコンセプトに、配色や素材使いにこだわったスニーカーを多数展開中。その中で、手を使わずにサッと履けると人気の「【瞬間フィット】スニーカー」シリーズから、水に濡れても安心の「【瞬間フィット】ニット防水スニーカー」と、通気性の良いメッシュ生地を使用した軽くて快適な足運びが特徴の「【瞬間フィット】シューレーススニーカー」が２月20日に新発売したばかり。
今回の発表会には、チョコレートプラネットの２人がCMで着用していた新作スニーカーをモチーフにした着ぐるみを着て登場。その着ぐるみについて長田は「（CMを）撮影した日はとんでもない寒波で寒かったんですけど、意外とこの着ぐるみはあったかくて思っているより快適にできました」と語り、かたや松尾は「動物だったり、いろんな着ぐるみを着させてもらいましたけど、スニーカーは初めてですね」と振り返る。
司会者から「【瞬間フィット】ニット防水スニーカー」と「【瞬間フィット】シューレーススニーカー」、どちらが好みか問われると長田は「僕はアウトドアが好きなので、防水の方がいいですね。スノボとかも行くので」と前者をチョイス。一方、松尾が選んだのは「シューレーススニーカー」。「僕、子どもがまだ小さいので抱っこしたまま靴を履くことを考えると、防水もいいんですけどこっちの方がいい。これはだいぶラクです」と理由を語る。
続いて、今回のスニーカーにちなんで最近相方と瞬間フィットした出来事を尋ねられると、長田は「松尾が俺の音に合わせてくれることがあって、例えば俺のお腹が“キュ〜”って鳴ると“キュ〜”って言うんですよ」と松尾の妙な行動を暴露。すると松尾は「クセなんですよ、誰に届けるわけでもなく言っちゃう（苦笑）」、さらには「変わった音がすると言いたくなっちゃうんですよね〜。挑戦したくなっちゃう。俺は口で出せるのかって」と弁解。
長田曰く、２人で一緒に車に乗っている時も松尾は必ずウインカーの音をマネしているそう。そして、それを聞いた松尾からは驚きの逸話が。「僕もたまに休みの日に運転するんですけど、後ろに乗っていた（僕の）子どもが同じことをやっていて、マジでビックリしました（笑）」と言うと、これには長田もビックリ。
そして、「【瞬間フィット】スニーカー」を履いてやっておけばよかったと思うことを聞かれると、「僕らが唯一悔やまれるのは『キングオブコント』で優勝できていないこと。これを履いていたら、もしかして優勝できていたんじゃないか。（これなら）靴を履いたりする余計なストレスがなく、スッと履いてそのままいけたので。これさえ履いていたら優勝できていたかもしれないと思っちゃいますね」と松尾が悔やむ一幕も。
また、新作スニーカーを履いて行ってみたところについては「僕は最近、車のラリーをしたいなと思っていて、ダート、グラベルという砂利道みたいなところに行ってみたい」と長田。対して松尾は「地元の箱根ですかね」と言い、「箱根に限らず、みなさん足湯に入る時、靴脱いで履くのが面倒じゃないですか。でもこれなら最高ですよ。“足湯シューズ”といってもいいかもしれない。それぐらい良い」とアピール。
最後に、この春に挑戦したいことや新しい生活を始める方へのメッセージを伺うと、長田は「僕も46（歳）になって結構体にガタがきて、体を鍛えなおそうと最近ジムに行き始めまして。ベンチプレス100kgを目標にやってるんですけど、頑張ろうと思っても四十肩が痛くなったりするので、体は動かせるうちに動かしておいた方がいいです」とちょっと後ろ向きなコメント。
一方、松尾は「僕は“食べ過ぎない”に挑戦したいと思います。すぐ食べちゃうので。あとは腸活です」と長田同様体に気を遣ったコメントで笑いを誘いつつ、最後に新生活を始める人たちにメッセージを求められると「がんばれ！新社会人たち！」とエールを送っていた。
ORTRは“機能性とファッション性”をコンセプトに、配色や素材使いにこだわったスニーカーを多数展開中。その中で、手を使わずにサッと履けると人気の「【瞬間フィット】スニーカー」シリーズから、水に濡れても安心の「【瞬間フィット】ニット防水スニーカー」と、通気性の良いメッシュ生地を使用した軽くて快適な足運びが特徴の「【瞬間フィット】シューレーススニーカー」が２月20日に新発売したばかり。
司会者から「【瞬間フィット】ニット防水スニーカー」と「【瞬間フィット】シューレーススニーカー」、どちらが好みか問われると長田は「僕はアウトドアが好きなので、防水の方がいいですね。スノボとかも行くので」と前者をチョイス。一方、松尾が選んだのは「シューレーススニーカー」。「僕、子どもがまだ小さいので抱っこしたまま靴を履くことを考えると、防水もいいんですけどこっちの方がいい。これはだいぶラクです」と理由を語る。
続いて、今回のスニーカーにちなんで最近相方と瞬間フィットした出来事を尋ねられると、長田は「松尾が俺の音に合わせてくれることがあって、例えば俺のお腹が“キュ〜”って鳴ると“キュ〜”って言うんですよ」と松尾の妙な行動を暴露。すると松尾は「クセなんですよ、誰に届けるわけでもなく言っちゃう（苦笑）」、さらには「変わった音がすると言いたくなっちゃうんですよね〜。挑戦したくなっちゃう。俺は口で出せるのかって」と弁解。
長田曰く、２人で一緒に車に乗っている時も松尾は必ずウインカーの音をマネしているそう。そして、それを聞いた松尾からは驚きの逸話が。「僕もたまに休みの日に運転するんですけど、後ろに乗っていた（僕の）子どもが同じことをやっていて、マジでビックリしました（笑）」と言うと、これには長田もビックリ。
そして、「【瞬間フィット】スニーカー」を履いてやっておけばよかったと思うことを聞かれると、「僕らが唯一悔やまれるのは『キングオブコント』で優勝できていないこと。これを履いていたら、もしかして優勝できていたんじゃないか。（これなら）靴を履いたりする余計なストレスがなく、スッと履いてそのままいけたので。これさえ履いていたら優勝できていたかもしれないと思っちゃいますね」と松尾が悔やむ一幕も。
また、新作スニーカーを履いて行ってみたところについては「僕は最近、車のラリーをしたいなと思っていて、ダート、グラベルという砂利道みたいなところに行ってみたい」と長田。対して松尾は「地元の箱根ですかね」と言い、「箱根に限らず、みなさん足湯に入る時、靴脱いで履くのが面倒じゃないですか。でもこれなら最高ですよ。“足湯シューズ”といってもいいかもしれない。それぐらい良い」とアピール。
最後に、この春に挑戦したいことや新しい生活を始める方へのメッセージを伺うと、長田は「僕も46（歳）になって結構体にガタがきて、体を鍛えなおそうと最近ジムに行き始めまして。ベンチプレス100kgを目標にやってるんですけど、頑張ろうと思っても四十肩が痛くなったりするので、体は動かせるうちに動かしておいた方がいいです」とちょっと後ろ向きなコメント。
一方、松尾は「僕は“食べ過ぎない”に挑戦したいと思います。すぐ食べちゃうので。あとは腸活です」と長田同様体に気を遣ったコメントで笑いを誘いつつ、最後に新生活を始める人たちにメッセージを求められると「がんばれ！新社会人たち！」とエールを送っていた。