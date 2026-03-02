◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、オリックスとの強化試合に向けて球場入りし、取材対応した。「すごく皆さんの期待も大きいと思いますし、みんなで頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本はここまでフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど、順調に準備を進めてきた。「痛いところもないですし、順調に実戦も入ってきましたし、体調はいいと思います」と語った。

前日１日に帰国したばかり。時差ぼけ対策は必須になる。「変な時間に寝ないとかそれなりに対策はしました」と語りつつ、「今めっちゃ汗をかいていて、さっき井端さんに『体温熱かったら時差ぼけやで』といわれたので、動いたら倒れるかもしれないので見ておいてください」と“岡本節”で笑わせた。

前回２３年大会は、準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。