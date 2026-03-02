＜介護拒否なら金返せ！＞家族4人で帰省。母の話を聞いて違和感…兄夫婦と話さねば！【第6話まんが】
私はアユミ（40代）。兄・タカオミ（40代）から「お父さんの手術に来ない理由が「子どもたちが留守番できないから」だなんて過保護すぎる」、「恩を仇で返すようなら、今まで支援してもらったお金を返すのが道理だ」と怒りの電話が来ました。私と旦那は同意見でしたが、友人に相談したところたしかに過保護な部分はあると言われて、反省しています。そして「手術に付き添えないならアフターフォローをした方がいい」とアドバイスをもらったので、週末実家に帰ってきました。そのほかに兄と兄嫁のリコさんにも話したいことがありましたし。
先日友人に「アフターフォローはした方がいい」とアドバイスをもらいました。父の手術当日に付き添うことはできなかったけれど、一度実家に帰って母の顔を見に行こうと思ったのです。家族4人で帰省すると、母はとても喜んでくれました。
私は改めて母に「実家の近くに引っ越してくることはできない」と伝えました。すると母はとても驚いた顔をしたのです。なんと、そんなつもりはもともとなかったと言うのです。あれ……？ リコさんから聞いていた話とは様子がちがうなと少し違和感を覚えたのです。
父の手術当日に付き添えなかったので、週末に家族で実家に泊まりで帰省しました。
先日、友人に相談したところ「アフターフォローはした方がいい」と言われてその通りだと思ったからです。
母は、やはり心細い思いをしていたのか、私たち家族の帰省をとても喜んでくれました。
そして、私たちはこちらに引っ越してくることはできない旨を正直に伝えたのです。
しかし「もともとそんなつもりはないのよ」と言う母。
なにかがおかしい……。
私たちは、兄とリコさんと話をすることにし、抱えていたモヤモヤをぶつけたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
先日友人に「アフターフォローはした方がいい」とアドバイスをもらいました。父の手術当日に付き添うことはできなかったけれど、一度実家に帰って母の顔を見に行こうと思ったのです。家族4人で帰省すると、母はとても喜んでくれました。
私は改めて母に「実家の近くに引っ越してくることはできない」と伝えました。すると母はとても驚いた顔をしたのです。なんと、そんなつもりはもともとなかったと言うのです。あれ……？ リコさんから聞いていた話とは様子がちがうなと少し違和感を覚えたのです。
父の手術当日に付き添えなかったので、週末に家族で実家に泊まりで帰省しました。
先日、友人に相談したところ「アフターフォローはした方がいい」と言われてその通りだと思ったからです。
母は、やはり心細い思いをしていたのか、私たち家族の帰省をとても喜んでくれました。
そして、私たちはこちらに引っ越してくることはできない旨を正直に伝えたのです。
しかし「もともとそんなつもりはないのよ」と言う母。
なにかがおかしい……。
私たちは、兄とリコさんと話をすることにし、抱えていたモヤモヤをぶつけたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙