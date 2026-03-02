ゲームやアニメが世界的人気の「ポケットモンスター」が30周年を迎えたことを記念して、多くのコラボ企画が行われる。

ポケモンの歴史がスタートしたのは1996年2月27日。シリーズの原点となる「ポケットモンスター 赤・緑」がゲームボーイ対応ソフトとして発売された。同年、「ポケモンカードゲーム」も発売され、以降、幅広いメディアミックスを展開して世界的な人気を誇っている。

今年30周年を迎えた「ポケモン」は多くの大型コラボ企画を予定している。2月26日に開催された「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会ではその企画の一部を発表。

ANAとコラボでは、特別塗装機「ポケモンジェット」3機を就航。ポケモンシリーズの原点となる赤、緑、青の3色をコンセプトに機体を塗装しているという。JOCとのコラボでは、「JOCキッズスポーツアンバサダー」として、さまざまなスポーツ競技に応援ポケモンが就任する。プロ野球12球団とは「ポケモンベースボールフェスタ2026」を実施。各球場でポケモン演出試合やポケモンオリジナルグッズの販売、位置情報ゲーム「ポケモンGO」との連動企画も予定されている。

このほか、イオン、サントリー、Yahoo! JAPAN（以下、Yahoo）がパートナー企業として協力。このうちYahooはポケモンと同じく30周年を迎え、ポケモンとのコラボ企画を展開するが、実はこの二つが誕生した1996年には他にも多くの人気コンテンツが誕生している。

「1月に『名探偵コナン』TVアニメ開始、3月にゲーム『バイオハザード』発売、春にマクドナルド『てりたまバーガー』が初登場、11月にたまごっち発売、サンリオの人気キャラ・ポムポムプリンも96年デビューです」（情報誌ライター）

この年は安室奈美恵さん（2018年引退）を真似たアムラーが出現し、ルーズソックスが女子高生の間で大流行。音楽はglobe「DEPARTURES」、華原朋美「I’m proud」などの小室サウンド、ドラマはキムタクこと木村拓哉主演の「ロングバケーション」（フジテレビ系）が大ヒットした。バブル崩壊後だったとはいえ、思えば、まだ日本に元気がある時代だった。