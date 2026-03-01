「いつかは結婚して家庭を持ちたい」と、明るい未来を想像していた諦田さん（仮名・33歳）。しかし、いざ婚活市場に足を踏み入れると、そこには自身の年収では超えられない高い壁がそびえ立っていました。結婚後のリアルな生活費を想像し、「今の収入では共倒れになる」と痛感した彼は、ある夜、静かにマッチングアプリを退会します。本記事では、経済的な不安から自ら結婚を諦める道を選んだ30代男性の事例を紹介します。

マッチングアプリで突きつけられた「年収フィルター」

「アプリに登録すれば、普通に出会いがあるものだと思っていました」

都内の小さなシステム会社で働く諦田悟さん（仮名・33歳）は、苦笑いを浮かべます。諦田さんの現在の年収は約380万円です。手取りにすると月に20万円を少し超える程度で、都内の家賃と生活費を払えば、毎月数万円を貯金するのがやっとの生活を送っています。

「30歳を過ぎて焦りを感じ、大手のマッチングアプリに登録しました」

プロフィールを丁寧に書き込み、清潔感のある写真を載せましたが、待てど暮らせど女性からのアプローチはありません。諦田さんから「いいね」を送っても、マッチングが成立することは皆無でした。

「ネットで調べて、すぐに理由がわかりました。女性は男性を検索するときに、年収500万円以上でフィルターをかけている人が大半だったんです」

年収380万円の諦田さんは、女性の検索画面に表示すらされていなかったのです。自分の内面や人柄を知ってもらう以前に、数字だけで足切りされる現実に、諦田さんは強いショックを受けました。

自分の生活を守るために1人で生きる決意

それでもなんとか数人の女性とメッセージのやり取りができましたが、そこでも金銭的な現実が諦田さんを打ちのめします。

「女性のプロフィールには、専業主婦希望や、将来は子どもが2人欲しいといった理想が書かれていました」

もし結婚して子どもが生まれれば、今の諦田さんの収入だけで家族を養うことになります。

「自分の生活だけで精一杯なのに、オムツ代やミルク代、将来の学費なんてどうやって払うんですか。無理に結婚しても、お金のことで喧嘩になって生活が破綻するのが目に見えています」

諦田さんは、自分が結婚をして家庭を持つというスタートラインにすら立てていないことを悟りました。

「一人のままなら、贅沢はできなくても趣味のゲームをしながら平穏に生きていけます。これ以上、婚活で惨めな思いをするくらいなら、一生独身でいいと腹を括りました」

諦田さんはそう決心した夜、スマートフォンの画面を開き、静かにマッチングアプリを退会しました。結婚というプレッシャーから解放された現在は、自分のペースで穏やかな独身生活を送っています。

男性が結婚に前向きになれる年収ハードルは「平均555万円」

諦田さんのように、自身の収入と結婚生活にかかる費用のギャップに絶望し、婚活を諦めてしまう若者は少なくありません。

SMBCコンシューマーファイナンスが発表した「婚活・結婚に関する意識・実態調査」によると、未婚者が「結婚に前向きになれる自身の個人年収額（額面）」の平均は540万円でした。男性に限るとその平均額は555万円となり、諦田さんの年収380万円を大きく上回っています。

さらに、将来のライフイベントに関する世帯年収のイメージを見ると、現実はよりシビアです。同調査で「子どもを1人育てられると思う世帯年収額」の平均は732万円であり、女性の回答に限れば795万円とさらに高くなります。

物価高が続く現代において、子どもを育て、人並みの生活を送るために必要な世帯年収のハードルは決して低くありません。諦田さんが感じた「手取り20万円では共倒れになる」という恐怖は、決して大げさなものではなく、現代の低年収層の男性が抱える切実な経済的自己防衛だといえるでしょう。

［参考資料］

SMBCコンシューマーファイナンス「婚活・結婚に関する意識・実態調査」