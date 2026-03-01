軽量快活な小排気量アドベンチャー

スズキは、「V-STROM 250SX（ブイ・ストローム250SX）」のカラーリングを刷新し、2026年3月5日に発売します。

このモデルは、「Toughness in a Slender Shell」（スリムなボディに宿る頑強さ）をコンセプトに開発された、排気量249ccの小排気量スポーツアドベンチャーツアラーです。ツーリングでの快適性や未舗装路での走破性に加え、日常シーンでの扱いやすさも両立しています。

エンジンには、スズキオイルクーリングシステム（SOCS）が採用された軽量でコンパクトな油冷単気筒SEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）エンジンを搭載。これにより、低速からの力強い加速性能がもたらされ、幅広い層のライダーにとって扱いやすい特性となっています。

スタイリングは、V-STROMシリーズ共通の特長的な口ばしデザインを採用している点が特徴です。視認性が高く印象的なLEDヘッドランプとの組み合わせが、タフさと無骨さを演出します。

また、車重164kgと軽量でシャープなシャシーとコンパクトな車体レイアウトにより、良好なハンドリングと軽快な走りを実現。足元には、未舗装路での走破性に貢献する19インチのフロントホイールと、専用設計のセミブロック調パターンのタイヤを装着しています。

装備も充実しており、ワンプッシュでエンジン始動が可能なスズキイージースタートシステムや、スマートフォンなどの充電に便利なUSBソケットを標準装備。

その他にも、高い防風性を持つウインドスクリーン、走行時の快適性を向上させるナックルカバー、長距離移動時の疲労を軽減するフットレストラバー、タンデム時のグラブバーとしても機能するアルミ製リアキャリアなどを標準で装備し、快適性を高めています。

2026年モデルのカラーラインナップは、「チャンピオンイエローＮo.2／グラススパークルブラック」、「パールフレッシュブルー／グラススパークルブラック」、「グラススパークルブラック」の全3色で、価格（消費税込）は59万9500円となっています。