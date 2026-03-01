ABEMA「ポケットモンスター」チャンネルがパワーアップ！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズを毎日無料放送中のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにおいて、３月１日（日）より新たに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで30作品超の無料放送を開始する。
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
このたび、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルが２年目を迎えたことを機に劇場版短編９作品、劇場版スピンオフ作品４作品、OVA15作品、さらにWEBアニメ「POKÉTOON」やショートアニメ「ポケモン動画図鑑」などのポケモンショートアニメーション５シリーズの計33作品を新たに無料放送することが決定。
なお、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全８シリーズおよび、劇場版長編全24作品も引き続き毎日無料放送。
(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998-2020 ピカチュウプロジェクト (C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。TVアニメは1997年４月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が2023年３月までの約26年間にわたり描かれた。2023年４月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
なお、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全８シリーズおよび、劇場版長編全24作品も引き続き毎日無料放送。
(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998-2020 ピカチュウプロジェクト (C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.