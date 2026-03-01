今回紹介するのは、Threadsに投稿された赤ちゃんの近くを歩いていた猫ちゃん。そのときの動きが、やさしさいっぱいだったそうです。投稿はThreadsにて、41万回以上表示。いいね数は1.9万件を超えていました。

【動画：寝ている赤ちゃん→実家のネコが、横を通ろうとした結果…まるでスローモーション？『優しい行動』】

寝ている赤ちゃんのそばをそろ～りそろり

今回、Threadsに投稿したのは「shi_zuku1022」さん。登場したのは、投稿主さんのご実家で飼われている猫ちゃんです。

投稿には、すやすや眠っていた赤ちゃんの姿が。その近くを通りかかった猫ちゃんは、赤ちゃんを起こさないようそろ～りそろり。抜き足差し足忍び足。

様子を見ながらゆっくりとした足取りで、赤ちゃんの頭の近くを通っていたそうです。とっても優しい猫ちゃんですね。見ているだけで心が温まります。

やさしい猫ちゃんの動き方に心癒された方が続出

寝ている赤ちゃんを起こさないよう、ゆっくり歩いていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「なんて賢いの！」「前世は、新生児育児経験者ですね」「こんなにも配慮してそろりそろりと移動するなんてなんて賢いの！」などの声が多く寄せられていました。

きっと猫ちゃんのやさしさは、寝ていた赤ちゃんにも届いたことでしょう。大きくなったら、猫好きさんに育ってほしいですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「shi_zuku1022」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。