リーグ・アン 25/26の第24節 モナコとアンジェの試合が、3月1日03:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、アンス・ファティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはプロスペル・ペテ（FW）、ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

モナコは後半の頭から選手交代。カイオ・エンリケ（DF）からサイモン・アディングラ（FW）に交代した。

57分に試合が動く。モナコのフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めてモナコが先制。

さらに62分モナコが追加点。アレクサンドル・ゴロビン（MF）のアシストからサイモン・アディングラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、モナコが2-0で勝利した。

なお、アンジェは45分にウマル・ポナ（GK）、57分にヤシン・ベルクダム（MF）、82分にハロウナ・ジビリン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 05:01:01 更新