『ポケモン』完全新作ゲーム発表！シリーズ10作目『ウインド』『ウェーブ』Switch2で2027年発売
人気ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作が27日、公式YouTubeチャンネルにて配信された『ポケモンプレゼンツ』で発表された。Nintendo Switch 2専用ソフトで『ポケットモンスター ウインド』『ポケットモンスター ウェーブ』が、2027年に全世界同時発売される。シリーズ完全新作は、1996年に発売された1作目『ポケットモンスター赤・緑』から記念すべき10作目となる。
【画像】気になる！最初のパートナー3匹 ポケモン新作に新登場するポケモンたち
完全新作の新たな冒険の舞台は、風が吹き抜ける美しい島々ときらめく波が寄せ返す広大な海。最初のパートナーとなる3匹も発表となり、名前は草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となる。
「ハブロウ」は、エネルギッシュだけど、不器用なまめひよこポケモン。「ポムケン」は、無邪気でフレンドリーなこいぬポケモン。「ミオリー」は、背伸びしたふるまいであざとく立ち回るみずやもりポケモンとなっている。
『ポケットモンスター』シリーズは、1996年2月27日に発売されたゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』が1作目で、ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などが人気となっており、1作目は151種類だったポケモンの数も現在は1025種類登場。
そのほかカードゲーム、テレビアニメや映画、アプリゲーム、グッズなど幅広く展開され、世界中で愛され続けており、本日27日は1作目が発売されてから記念すべき30周年となっている。
■『ポケットモンスター』シリーズ一覧（発売年）※リメイク、マイナーチェンジ版は除く
1：ポケットモンスター 赤・緑（1996年）
2：ポケットモンスター 金・銀（1999年）
3：ポケットモンスター ルビー・サファイア（2002年）
4：ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006年）
5：ポケットモンスターブラック・ホワイト（2010年）
6：ポケットモンスター X・Y（2013年）
7：ポケットモンスター サン・ムーン（2016年）
8：ポケットモンスター ソード・シールド（2019年）
9：ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（2022年）
10：ポケットモンスター ウインド・ウェーブ（2027年）
