[2.27 J1百年構想リーグ WEST第4節](ノエスタ)

※19:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 23 広瀬陸斗

DF 41 永戸勝也

DF 43 山田海斗

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 25 鍬先祐弥

FW 11 武藤嘉紀

FW 13 佐々木大樹

FW 29 小松蓮

控え

GK 71 権田修一

DF 16 カエターノ

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 2 飯野七聖

MF 14 乾貴士

MF 18 井出遥也

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 10 大迫勇也

監督

ミヒャエル・スキッベ

[アビスパ福岡]

先発

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 5 上島拓巳

DF 16 岡哲平

DF 37 田代雅也

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 18 佐藤颯之介

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 41 藤田和輝

DF 3 奈良竜樹

DF 15 辻岡佑真

DF 33 山脇樺織

DF 47 橋本悠

MF 8 奥野耕平

MF 25 北島祐二

FW 7 碓井聖生

FW 27 道脇豊

監督

塚原真也