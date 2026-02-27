神戸vs福岡 スタメン発表
[2.27 J1百年構想リーグ WEST第4節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
DF 43 山田海斗
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 2 飯野七聖
MF 14 乾貴士
MF 18 井出遥也
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
監督
ミヒャエル・スキッベ
[アビスパ福岡]
先発
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 5 上島拓巳
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 18 佐藤颯之介
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 3 奈良竜樹
DF 15 辻岡佑真
DF 33 山脇樺織
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
MF 25 北島祐二
FW 7 碓井聖生
FW 27 道脇豊
監督
塚原真也
