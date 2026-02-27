日本システム技術 <4323> [東証Ｐ] が2月27日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の35円→45円(前期は27円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

近年の増益基調や財務状況を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元の充実を図ることを目的として、期末配当予想を前回予想の24円から34円に修正いたしました。これにより、2026年３月期の年間配当金は、１株当たり45円を予定しております。 なお、当社は、剰余金の配当等について会社法に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨定款に定めております。

