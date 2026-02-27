なにわ男子・長尾謙杜が「ラ ロッシュ ポゼ」トーンアップUV アンバサダーに就任！“生ツヤ肌”を目指して「肌で戦う」宣言も
2026年2月10日、スキンケアブランド「ラ ロッシュ ポゼ」のトーンアップUV アンバサダー就任発表会が開催。新アンバサダーに、アイドルや俳優として多方面で活躍するなにわ男子・長尾謙杜さんが就任した。
【写真】思わず見惚れる“生ツヤ肌”！スキンケアへのこだわりを熱弁する長尾さん
本記事では、長尾さんが自身の美容習慣や製品への深い愛を語った、発表会の様子をレポートする。
■趣味の釣りでは紫外線対策を徹底！
真っ白な衣装で登壇した長尾さんは、初公開されたWeb CMについて「『本当に肌がきれいだな』と我ながら感じております」と、自身の“生ツヤ肌”の仕上がりに自信満々の様子。
今回の就任は、多忙な日々の中で肌荒れに悩み、自分自身の肌と向き合ってきた長尾さんの等身大の姿が背景にあるという。過去に映画撮影の特殊メイクで肌荒れした際も、同ブランドの製品を愛用していた実体験を明かし、「普段使っている製品のアンバサダーになれたことがすごくうれしい」と笑顔で喜びを語った。
趣味は「父親の影響で始めた釣り」だという長尾さん。海や川など、屋外で過ごす時間が長いはずだが、「水面からの反射でも紫外線を浴びてしまうので、しっかりと対策しています」と、徹底したケアを披露。
さらに、「ジュニア時代は夏になるとすぐ日焼けしていた」と話し、「最近は入念な紫外線対策のおかげで、釣りに行っていることがファンの方にバレないようになってきました」と会場の笑いを誘った。
また、なにわ男子のメンバーも美意識が高いようで、「日傘を使っているメンバーもいて、みんな本当に意識が高い。僕も頑張らないと、と思えます」と、メンバー間の刺激が自身の美肌作りにつながっていることも明かした。
■「肌で戦えるようになりたい」。春に向けた決意とは？
フリップトークでは、“スキンケアで大切にしていること”として、「調子をあげるよりも、まず崩さない」と回答。日々の積み重ねを重視するストイックな姿勢を見せる。
続けて、“この春、注目してほしいこと”を問われると、「肌で戦えるようになる」と力強く宣言。「朝起きたときのすっぴんで、肌がきれいだったら最強。男性は特に肌で戦ったほうがかっこいいんじゃないかな」と、同ブランドの「トーンアップUV ローズ＋」(3960円)を相棒に、さらなる美肌を目指すことを誓った。
最後に、「スキンケアをしている時間は、自己肯定感を高めてくれる時間。これからもより“生ツヤ肌”になれるよう頑張ります！」と締めくくり、イベントは幕を閉じた。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】思わず見惚れる“生ツヤ肌”！スキンケアへのこだわりを熱弁する長尾さん
本記事では、長尾さんが自身の美容習慣や製品への深い愛を語った、発表会の様子をレポートする。
真っ白な衣装で登壇した長尾さんは、初公開されたWeb CMについて「『本当に肌がきれいだな』と我ながら感じております」と、自身の“生ツヤ肌”の仕上がりに自信満々の様子。
今回の就任は、多忙な日々の中で肌荒れに悩み、自分自身の肌と向き合ってきた長尾さんの等身大の姿が背景にあるという。過去に映画撮影の特殊メイクで肌荒れした際も、同ブランドの製品を愛用していた実体験を明かし、「普段使っている製品のアンバサダーになれたことがすごくうれしい」と笑顔で喜びを語った。
趣味は「父親の影響で始めた釣り」だという長尾さん。海や川など、屋外で過ごす時間が長いはずだが、「水面からの反射でも紫外線を浴びてしまうので、しっかりと対策しています」と、徹底したケアを披露。
さらに、「ジュニア時代は夏になるとすぐ日焼けしていた」と話し、「最近は入念な紫外線対策のおかげで、釣りに行っていることがファンの方にバレないようになってきました」と会場の笑いを誘った。
また、なにわ男子のメンバーも美意識が高いようで、「日傘を使っているメンバーもいて、みんな本当に意識が高い。僕も頑張らないと、と思えます」と、メンバー間の刺激が自身の美肌作りにつながっていることも明かした。
■「肌で戦えるようになりたい」。春に向けた決意とは？
フリップトークでは、“スキンケアで大切にしていること”として、「調子をあげるよりも、まず崩さない」と回答。日々の積み重ねを重視するストイックな姿勢を見せる。
続けて、“この春、注目してほしいこと”を問われると、「肌で戦えるようになる」と力強く宣言。「朝起きたときのすっぴんで、肌がきれいだったら最強。男性は特に肌で戦ったほうがかっこいいんじゃないかな」と、同ブランドの「トーンアップUV ローズ＋」(3960円)を相棒に、さらなる美肌を目指すことを誓った。
最後に、「スキンケアをしている時間は、自己肯定感を高めてくれる時間。これからもより“生ツヤ肌”になれるよう頑張ります！」と締めくくり、イベントは幕を閉じた。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。