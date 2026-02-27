メ～テレ（名古屋テレビ）

2001年、NTTドコモが他社に先駆けて提供してきた携帯電話の3G回線。「ガラケー」とよばれる従来型の携帯電話などで使われていますが、3月末で終了することになっています。3Gのみに対応した端末は4月1日で自動解約となり「圏外」に。電話もメールも一切使えなくなってしまいます。3G回線が終了することの影響、実は携帯電話以外にもあるんです。

日本コカ・コーラは、一部の自動販売機の電子マネー決済端末や在庫管理などに3Gが使われていることから、順次新しい回線への切り替えを進めているということです。

「タイムズパーキング」などを運営するパーク24によりますと、時間貸しの駐車場やカーシェアのサービスを無人で運営するために3G回線の通信を採用しているということですが、順次、4G回線への切り替えを進めているとしています。

たばこの自動販売機で使う「taspo（タスポ）」でも、購入者が成人かどうかを識別するシステムに3G回線が使われています。

未成年者の購入を防ぐために2008年に導入され、これまでに1000万枚以上が発行されていますが、こちらは切り替えはされず、3G回線の終了とともにサービス終了が発表されています。