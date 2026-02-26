サッカーW杯開催地で麻薬組織の首領殺害、刑務所襲撃など報復広がる…「開催は不透明」と懸念も
【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコ軍が中西部ハリスコ州で麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル（ＣＪＮＧ）」の首領を殺害したことを受けて、州都グアダラハラを中心に報復による混乱が続いている。
グアダラハラは６月開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の開催都市の一つで、当局は安全性のアピールに躍起となっている。
メキシコ軍は２２日、ＣＪＮＧの本拠地ハリスコ州で首領の潜伏先を急襲して殺害した。直後から報復の動きが広がり、高速道路の封鎖や店舗などへの放火が相次いだ。州は２３日、刑務所が襲撃され、受刑者２３人が脱走したと発表した。混乱を受けて、ホンダはグアダラハラ工場の稼働の一時停止を余儀なくされた。
Ｗ杯は米国、カナダ、メキシコの共催で、グアダラハラではメキシコ対韓国戦など、１次リーグ４試合が開かれる。メキシコのスポーツチャンネル「クラロ・スポーツ」は２２日、「開催実現が不透明になっている」と懸念を伝えた。３月下旬にＷ杯の最終出場枠を争うプレーオフも予定されているが、米スポーツ情報専門サイト「ジ・アスレチック」は２３日、「開催地変更の可能性もある」とする国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）幹部の話を伝えた。
一方、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は２４日の記者会見で、大会運営について「リスクは全くない」と強調した。同州のパブロ・レムス知事も２４日、記者団に「ＦＩＦＡと協議した。ＦＩＦＡはメキシコから開催地を奪うつもりはない」と述べた。
ただ、メキシコ全土に根を張る麻薬組織の掃討作戦は難航している。ＡＰ通信によると、ＣＪＮＧのメンバーは推定１万９０００人に上り、メキシコ３２州中２１州で活動しており、抗争の激化も懸念される。日本は北東部ヌエボレオン州でＷ杯の事前合宿や試合を予定している。