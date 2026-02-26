GRAPHTのゲーミングモニターやコントローラーがお買い得に！ 「新生活ゲーマー応援セール」3月3日より開催
【GRAPHT：新生活ゲーマー応援セール】 開催期間：3月3日0時～3月9日23時59分
(C) GRAPHT All Rights Reserved.
MSYが展開するゲーミングブランド「GRAPHT」は、「新生活ゲーマー応援セール」を3月3日0時より開催する。期間は3月9日23時59分まで。
本セールでは「GRAPHT」のゲーミングモニターやコントローラーを特別価格で販売。QD-MiniLEDゲーミングモニター「GR2532DML-BK」とモニターアーム「Aero M9TQ」のセットが23%オフの51,780円で販売されるほか、49インチスーパーウルトラワイドモニター「GR4924COEL-BK」、コントローラー「Omni Plus」などもセールの対象となる。
セールは、公式通販サイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」やAmazonブランドストア「GAMING CENTER by GRAPHT」のほか、全国の家電量販店やPC専門店などで実施。なお、セール製品のラインナップや価格は店舗ごとに異なる。
