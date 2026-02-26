トランプ大統領の言動に「下品」　金獲得の米女子アイスホッケー代表が演説招待を辞退した裏側「価値を損なうことはしない」

金メダルを手に、笑顔を浮かべたナイト(C)Getty Images

金メダル獲得に沸いた直後の“騒動”が波紋を呼んでいる。

現地時間2月19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したアメリカ女子アイスホッケーチームは、ドナルド・トランプ大統領の一般教書演説への招待を辞退。国内で驚きの声が広まっている。

一連の対応についてチーム広報は「金メダルを獲得したアメリカ女子ホッケーチームを招待していただいたことに心より感謝し、並外れた功績が認められたことを大変光栄に思っている」と公表。その上で招待を断った理由として「日程の都合と、以前から決まっていた学業と職業上の予定」と明言。スケジュール上のやむを得ない判断であったとした。

ただ、一部メディアでは他でもないトランプ大統領の態度が女子選手たちの反感を買ったと伝えられている。

英紙『Daily Mail』によれば、22日に行われた決勝でカナダを破って、女子と同様に金メダルを獲得した男子チームに対して、トランプ大統領はロッカールームで行われた祝勝会に電話で参加。その場で「君たちが望むなら軍用機か何かを送ることもできる。最高の夜だ」と一般教書演説に招待したのだが、「まぁ女子チームも呼ばなければならないのは分かっているだろう？ もしも招待しなければ、おそらく私は弾劾されると思う」と笑いながら発言。この模様がSNS上で拡散され、大きな反発を生んでいた。