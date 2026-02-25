「news every.」の山粼誠アナウンサーが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。25日のテーマは、「移住相談者が“過去最多”ナゼ？」です。

■移住相談者が増加中

山粼誠アナウンサー

「移住を考えている人の相談数のグラフを見ると、移住希望者がかなり増えています。2009年が3823件でした。去年が7万3003件と前年より1万件以上もアップし、過去最多となりました。

移住を支援する団体（ふるさと回帰・移住交流推進機構）が発表したものですが、25日に都内にあるその団体の支援センターに取材に行ったところ、実際に移住を考えている方に話を聞くことができました」

高知県への移住相談 千葉県在住（50代）

「高知県に移住の相談に来ました。漁獲量が多いのでひかれて。魚がおいしいから。温暖なところが憧れていたので、かなうのが1つは高知県かなと」

島根県への移住相談 東京都在住（30代）

「島根県出雲市に。出身が島根の出雲市で、東京で10年間イタリアンレストランのシェフをやっていて、地元（島根）でレストランを開こうと思っています。僕が島根で育ってきたからというのもあるんですけど、子育てに関しては島根の方が僕はのびのびできていたので、子どものためにも移住を決断しました」

■移住希望地トップ3 3位は「長野県」

山粼アナウンサー

「ではどんなところが移住先として人気になっているのでしょうか。移住先『移住希望地』のランキングも発表されました。トップ3を紹介します。3位は、長野県です」

鈴江奈々キャスター

「お野菜もおそばもおいしいし、さらには温泉もありますし、本当に自然豊かなイメージがあります」

山粼アナウンサー

「どういったところがポイントなのでしょうか。まずは空気のキレイさが、全国トップクラスです。さらに日帰り温泉施設の数も日本一。日帰り施設なので住んでいても使える、泊まらなくても使えるわけです。日本全国、温泉どころは多くありますが、それでも日帰り温泉施設の数が日本一ということが、長野県の魅力。自然もいっぱいですし、信州そばもあります。

支援センターによると、相談する人の中で『住宅価格の高騰』について考える方が増えたといいます。いま東京都内を筆頭に、住宅価格が上がっています。

長野県の担当者は『東京に比べて家賃を抑えられることや、冬場は寒さで光熱費が高くなりがちな点もありますが、近隣から野菜など食料をもらうことは日常茶飯事なので食費が抑えられる、目に見えないところでメリットはたくさんある』と話していました」

■2位は「栃木県」 結婚支援と移住をセットに

山粼アナウンサー

「続いて2位は栃木県です」

忽滑谷こころアナウンサー

「これまたおいしいものがたくさんありますし、東京都内から考えると割と近場ですよね？」

山粼アナウンサー

「そうなんです。栃木といえば魅力たっぷり、日光東照宮、華厳の滝、宇都宮ぎょうざ、とちおとめと、有名なものばかり。

栃木県は前年は3位でした。そこからランクアップし2位に。ランクアップの理由の1つに『近さ』を生かした県のユニークな移住支援の取り組みがあるんです。

それが“移住婚”。

結婚をきっかけに移住してもらえるように、栃木の地元で暮らす人と東京通勤の男女をマッチングするという、結婚支援と移住をセットにした取り組みがあるんです。

実際に、この前のバレンタインデーにも、《宇都宮在住の男性》と《東京圏在住の女性》が集まって、参加費5000円で宇都宮での恋活バスツアーのイベントが実施されました。

女性の参加費には東京と宇都宮の往復の交通費が含まれているということで、送り迎えが付いた価格。今回のイベントで、見事、マッチングが成立したといいます。

結婚支援と移住支援を組み合わせる、『その手があったか』という非常にユニークな取り組みを行っています」

■1位は2年連続「群馬県」 移住者10年で10倍超に

山粼アナウンサー

「そして栄えある1位、1番人気の都道府県はどこだと思いますか？ 実は、群馬県。2年連続1位となりました。

移住者も実際にかなり増えていて、2014年度では124人だったのが、10年で1560人と10倍以上。さらに今回は相談者が全年代で1位となりました。

人気のワケを県の担当者に聞いてみると『群馬県は転職なき移住の適地』とPRするほど、東京へのアクセスの良さがあります。高崎駅から新幹線で東京まで50分くらいで行け、在来線の選択肢もあります。仕事や交友関係も変えずに移住できるのも人気の1つです」

■背景に物価高や住宅価格の高騰が

山粼アナウンサー

「ちなみにこのランキングはトップ20まであります。5位には福島県」

直川貴博キャスター

「前回9位なので、4位もランクアップしていますね」

山粼アナウンサー

「担当者によると移住推進のホームページのサイトをリニューアルし、これまで文字中心だった発信を、動画・画像を入れて、福島での暮らしをイメージしてもらいやすいようにしたという取り組みもありランクアップしたといいます」

山粼アナウンサー

「17位は山形県。ここ数年ランク外でしたが、山形県がランキング入りを果たした背景には、去年のコメ不足や食料品の値上げなどが影響しているといいます。

山形県では、移住者の生活を支えようとコメ、みそ、しょうゆを1年分補助するという太っ腹な支援があるんです。コメに関しては単身者には40キロ、複数世帯には60キロ。

現在、受け付けは終了していますが、今後の分については現在検討中だということです。食卓に欠かせないコメや調味料が支援されるのはうれしいですよね。

いま移住を考えている人が増え続けていますが、支援センターの担当者によると、物価高や住宅価格の高騰で『自然豊かな地方に住みたい』という人が増えているそうです」

