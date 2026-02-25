半導体製造の精度管理で使われるCD-SEM計測システム市場の最新予測レポートが公開されました。

2026年の市場規模は453百万米ドル、2032年は707百万米ドルに到達する見通しです。

装置導入や開発投資のタイミングを検討する現場にとって、需要の伸びを数字で確認しやすい内容になっています。

QY Research「CD-SEM計測システム市場予測レポート」

公開日：2026年2月24日2025年市場規模：423百万米ドル2026年市場規模：453百万米ドル2032年市場規模予測：707百万米ドル年平均成長率（CAGR）：7.7%

QY Researchは、世界各国の産業データをもとに企業戦略を支援する市場調査会社です。

CD-SEMは半導体製造のライン幅やスペース幅をナノメートル精度で測る装置で、歩留まり管理の中核を担います。

今回のレポートでは、売上規模、販売量、平均価格、企業シェアを軸に市場構造が整理されています。

市場規模の推移と成長ペース

予測対象期間：2026年〜2032年市場規模増加額（2025→2032）：284百万米ドル

市場は中期で着実に拡大する予測で、半導体プロセスの高精度化ニーズが成長を支える形です。

特に先端ノードでの寸法管理が厳しくなるほど、CD-SEMの計測頻度と重要度が上がりやすくなります。

単年の増減ではなく7年スパンで伸びを確認できるため、設備計画を組み立てる時の基準にしやすいデータです。

製品・用途セグメントの見るべき軸

製品セグメント数：2（High Resolution／Low Resolution）用途セグメント数：3（300 mm Wafer／200 mm Wafer／Others）

レポートは解像度別とウエハサイズ別に市場を切り分け、導入用途の違いを比較できる構成です。

同じCD-SEMでも求められる性能と価格帯が分かれるため、用途別で見ると投資の優先順位が明確になります。

量産ライン向けか開発ライン向けかを切り分けて読むことで、調達判断の精度を上げやすくなります。

主要メーカーの競争構図

分析対象の主要企業数：8

主要プレイヤーとしてHitachi High-Tech、Applied Materials、Holon、Advantestなどが挙げられています。

売上シェアだけでなく、研究開発投資や提携戦略まで整理されている点が実務向きです。

装置選定を単純な価格比較で終わらせず、将来の技術更新まで見据えて判断できる情報設計になっています。

地域別機会とリスク要因

対象地域数：5（北米／アジア太平洋／ヨーロッパ／ラテンアメリカ／中東・アフリカ）

地域章では需要特性だけでなく、供給体制や規制動向までセットで分析されています。

市場拡大要因として技術革新や産業需要を示しつつ、サプライチェーン制約や代替技術リスクも整理されています。

進出先の優先順位を検討するチームにとって、成長余地と不確実性を同時に見られる構成です。

CD-SEM市場は装置性能だけでなく、プロセス制御全体との連動で価値が決まりやすい領域です。

今回のレポートは数字と競争軸を同じ画面で確認できるため、事業計画の下支えデータとして使いやすくなっています。

半導体計測市場の成長トレンドを先読みできる！

QY Research「CD-SEM計測システム市場予測レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. CD-SEM計測システム市場の2032年予測規模はいくらですか。

2032年は707百万米ドルの予測です。

Q. 2026年から2032年の年平均成長率はどのくらいですか。

年平均成長率は7.7%です。

Q. レポートではどの用途区分が分析されていますか。

300 mm Wafer、200 mm Wafer、Othersの3区分で分析されています。

