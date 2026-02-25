NHKテヘラン支局長がイランで拘束か　政治犯収容し拷問など“悪名高い”「エビン刑務所」に収監との報道も…健康状態に問題なし

NHKのテヘラン支局長がイランで拘束されたという報道があり、尾崎官房副長官も拘束を確認していると明かした。

収監されている「エビン刑務所」は過去に拷問なども行われた政治犯を収容する施設だという。

NHKテヘラン支局長がイランで拘束か

25日午前、尾崎官房副長官が記者会見で明かしたのは、イランのテヘランで日本人1名が拘束されたという知らせだった。

尾崎官房副長官（午前11時20分過ぎ）：

日本政府は、イランのテヘランで邦人1名が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたことを確認しています。

これについて、イギリス・ロンドンに拠点を置く「イラン・インターナショナル」などは、NHKのテヘラン支局長が2月24日までにイラン当局に拘束され、テヘラン北部にある「エビン刑務所」に収監されていると報じた。

2025年6月のアメリカによるイランへの空爆、そして年末からの大規模な反政府デモと、イラン国内は不安定な情勢が続いている。

FNNイスタンブール支局・加藤崇支局長：

イランの体制は維持するのが難しくなっている現状があります。そのため当局は、デモを厳しく弾圧するほか、 ジャーナリスト、芸術家、そして芸能人などを含めて拘束するなど厳しい弾圧を続けているのが現状です。

反政府デモを取材したり、その反政府デモの映像を持っているだけで拘束されている方がいます。

収監されているエビン刑務所は政治犯を収容

イラン国内では、反政府デモの映像を保持しているだけでも拘束される状況にあるという中、日本人が収監されているエビン刑務所とは、どのような施設なのだろうか。

FNNイスタンブール支局・加藤崇支局長：

エビン刑務所は、政治犯が収容される施設として有名な刑務所です。実際過去には拷問などがされる“悪名高い”刑務所だとして、現在の状況が心配される、そのような状況だと思います。

ノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家、ナルゲス・モハンマディさんも、反国家的なプロパガンダを広めたとして収監されたエビン刑務所。

CPJ（ジャーナリスト保護委員会）によると、過去にも多くのジャーナリストが収監されていて、抗議活動を支持する書面にサインをしただけでも拘束されることもあり、イランでは11人が拘束されているとしている。

外務省によると、この日本人の状況について、本人と連絡が取れる状態で健康状態に問題はないという。

（「イット!」2月25日放送より）