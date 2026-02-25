日本アニメ愛を熱弁！　悔し涙の米フィギュア女子、リンク外で見せた“別の顔”に反響「ミサミサセーター」「素晴らしいチョイスだ」【冬季五輪】

グレンは「これまでに50作品以上」の日本アニメを見ているという(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体でアメリカチームの金メダルに貢献したアンバー・グレン。続く女子シングルでもメダル獲得が有力視されながら、最終順位を5位で終えた。ショートプログラム（SP）でジャンプのミスもあり上位には食い込めず、キス＆クライでは悔しさから涙を浮かべていた。

【動画】ミサミサのセーターで登場！アニメへの愛情を熱弁するグレンを見る

その姿は世界中の人々の胸を打ったが、リンクの外では、演技の際でのシリアスな雰囲気とは大きく異なる表情を見せている。グレンはこのほど、自身の公式インスタグラムで動画配信サイト『Crunchyroll』が手掛けるポッドキャスト番組「The Anime Effect」に出演した際のインタビュー映像を紹介。意外な“素顔”を披露した。

動画の冒頭では、グレンがこれまで視聴した作品数を明かしており、「数えてみたら、これまでに50作品以上観ている。今の自分のスケジュールを考えると、それはかなり多いと思う」と笑顔で告白。多忙なトップアスリートの生活を思えば、確かに驚くべき数字と言えるだろう。

さらに、この収録時には『デスノート』のキャラクター、ミサミサ（弥海砂）が描かれたセーター姿で登場。同作品への想いも口にしながら、日本のアニメに本格的に接することとなったきっかけについても打ち明けており、以下の様に語っている。