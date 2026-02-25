りくりゅう、記者からの禁断質問に苦笑い「ここではお答えできない」「一生決まらないです」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が25日、東京・日本外国特派員協会で記者会見を行った。外国特派員の歓声に似た出迎えに三浦と木原は自然と笑顔を浮かべた。
【写真】会見中もにこにこ…仲の良さを見せるりくりゅうペア
フィギュアスケート・ペアで初の金メダルを獲得したりくりゅう。会見の冒頭で三浦は「たくさんの方々に応援いただいて、現地にも足を運んでいただいて、本当にたくさんの応援ありがとうございました。ショートプログラムで大きなミスがあったんですけど、今までの7年間の自分たちを信じて諦めずに滑り切ることができたので、本当に金メダル、銀メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました」と話す。
木原は「オリンピック期間中、早朝だったと思いますけどもたくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。自分たちは心が折れそうになった瞬間にたくさんの方にお声をいただいて、何とか立ち直ることができました。僕なんですけど（笑）。そして金メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました」と笑顔で話していた。
記者から「ペアの中で難しい役割は男性か、女性か」という質問が。三浦は「戦争が起きる（笑）。一生決まらないです。どっちも！」と苦笑いで、木原は「これを答えてしまうとケンカが始まってしまうので、ここではお答えできない。どっちも大変だし、お互いのパートをすごくリスペクトをしているのが正直な話です」と笑顔でいなしていた。
