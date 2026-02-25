ÃËÀ¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿80ºÐ¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¯¶â¤ò¡Ö70ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éã¡£10Ç¯¤Û¤É¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÈÂ»¡É¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·«²¼¤²¼õµë¤ÇÁý¤¨¤ë¡×¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È70ºÐ»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤È¤Ï
¡ÖÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿81ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÊ¹¤¯¤È¡¢70ºÐ¤«¤é¼õµë¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ä¤ê10Ç¯ÄøÅÙ¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ê¿¶Ñ¤·¤Æ²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤·¤¿Åý·×ÃÍ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Î¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï81.09ºÐ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë70ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤Ï15.60Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼÷Ì¿¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢70ºÐ¤Î¿Í¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¡ÖÌó86ºÐ¡Ê85.60ºÐ¡Ë¡×¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î81ºÐ¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤è¤ê¤â¡¢5Ç¯¤Û¤ÉÄ¹¤¯À¸¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
65ºÐ»þÅÀ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬·î15Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Î·«¾å¤²¼õµë¡¦·«²¼¤²¼õµë¤Î¼õµë³Û
¼õ¤±¼è¤ê³«»ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆËè·î¤Î¼õµë³Û¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬·î15Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û180Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡Ö70ºÐ¤«¤é¤Î·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¼õµë³Û¤Ï42¡óÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î³Û¤Ï21Ëü3000±ß¡ÊÇ¯³Û255Ëü6000±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢65ºÐ¼õµë»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆËè·î6Ëü±ß°Ê¾å¤âÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î·«¾å¤²¼õµë¡×¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ºß¤Ï1¥ö·îÁá¤á¤ë¤´¤È¤Ë0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨¾¼ÏÂ37Ç¯4·î2Æü°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾ì¹ç¡Ë¤¿¤á¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯Áá¤á¤ë¤È24¡ó¤Î¸º³Û¤È¤Ê¤ê¡¢·î³Û¤Ï11Ëü4000±ß¡ÊÇ¯³Û136Ëü8000±ß¡Ë¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
70ºÐ¤Þ¤Ç·«²¼¤²¼õµë¤¹¤ë¤è¤ê60ºÐ¤Ç·«¾å¤²¼õµë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡©
Áá¤¯¤â¤é¤¤»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬Áí³Û¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃÙ¤é¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£65ºÐ¼õµë¤È70ºÐ¼õµë¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÌó82ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ì¤Ð¡¢70ºÐ¤«¤é¼õµë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼õ¼èÁí³Û¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê70ºÐÃËÀ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼÷Ì¿¤Ï86ºÐÁ°¸å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Åý·×Åª¤Ë¤Ï¼õµë³«»Ï¤ò·«¤ê²¼¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë60ºÐ¤Ç·«¾å¤²¼õµë¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢81ºÐ°Ê¾åÀ¸¤¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤âÁí³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤äÃùÃß¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ³«»Ï¤Î·«²¼¤²¼õµë¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
70ºÐ»þÅÀ¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È86ºÐº¢¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢82ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð·«²¼¤²¼õµë¤Î¤Û¤¦¤¬¼õ¼èÁí³Û¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÀè¤Î¼õµë´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹À¸¤¤·¤¿ºÝ¤Î·ÐºÑÅª¤Ê°Â¿´¤òÍ¥Àè¤·¤¿¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ6Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½¤Î³µ¶·
¼¹É®¼Ô : ¹âÌøÀ¯Æ»
FP1µé¡¢CFP¡¢DC¥×¥é¥ó¥Êー2µé