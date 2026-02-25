¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÆüÌîÄ®»ö·ï¡×¤ÎºÆ¿³³«»Ï¤Ø ºÇ¹âºÛ¤¬¸¡»¡Â¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ 1984Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¼òÅ¹·Ð±Ä½÷À»¦³²»ö·ï ¡Ö»à¸åºÆ¿³¡×¤ÏÀï¸å½é
1984Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï24ÆüÉÕ¤Ç¸¡»¡Â¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤òÂà¤±¡¢ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Ç¼òÅ¹·Ð±Ä¤Î½÷À¡Ê69¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¶â¸Ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼òÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿ºå¸¶¹°¤µ¤ó¤¬¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜººÃÊ³¬¤ÇÈÈ¹Ô¤ò¼«Çò¤·¤¿ºå¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡Ö¼«Çò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌµºá¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·ÉþÌòÃæ¤Î2011Ç¯¤Ë75ºÐ¤ÇÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºå¸¶¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤é¤Ë¤è¤ëºÆ¿³ÀÁµá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤Ï2018Ç¯¡¢¡Ö¼«Çò¤Î¿®ÍÑÀ¤Ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¿³¤Î³«»Ï¤ò·èÄê¡£
Âçºå¹âºÛ¤â2023Ç¯¤ËºÆ¿³¤Î³«»Ï¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¤³¤Î·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤ËÆÃÊÌ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï24ÆüÉÕ¤Ç¡Ö2¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤òÂà¤±¡¢ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤ÇºÆ¿³¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»à·º¤äÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î»àË´¸å¤ËºÆ¿³³«»Ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»à¸åºÆ¿³¡×¤ÏÀï¸å½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£