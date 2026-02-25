Èæ³Ó¼´¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¾è¤ê´¹¤¨È½ÃÇ¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ö¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ª¤¹¤¹¤á8Áª¡×
2026Ç¯2·î23Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCrepas¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌ¿®¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Ç¡¢¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý2026Ç¯ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ½¸¤Ç¤Ï100¼Ò°Ê¾å¤òÈæ³Ó¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼8Áª¤Þ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¾ì½ê¤ÏWebµ»ö¤ÈYouTube¡ÖCrepas¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢Áª¤ÓÊý¤È¼ÂÁ©ÊÔ¤òÊ¬¤±¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¹½À®¡£
¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ö¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ª¤¹¤¹¤á8Áª¡×
È¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î23ÆüÈæ³ÓÂÐ¾Ý¡§100¼Ò°Ê¾å¤ª¤¹¤¹¤á¾Ò²ð¿ô¡§8Áª¸ø³«¥á¥Ç¥£¥¢¡§Webµ»ö¡ÜYouTubeÆ°²è
³ô¼°²ñ¼ÒCrepas¤Ï¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò±¿±Ä¤Î¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¸÷²óÀþ¤äWiMAX¤Ê¤ÉÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Èæ³Ó¤ò°·¤¦Áí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¸÷²óÀþÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢NTTÅìÀ¾¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥Ä²óÀþ¤ò´ðÈ×¤Ë»ö¶È¼Ô¤¬ÎÁ¶âÀß·×¤ä·ÀÌóÁë¸ý¤òÃ´¤¦¸÷¥³¥é¥Ü¤¬¼çÎ®¤È¤¤¤¦Á°ÄóÀ°Íý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÀþ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀè¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢·î³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹©»ö¤ä¾è¤ê´¹¤¨¾ò·ï¤Þ¤ÇÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ÂÌ³¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
6¤Ä¤ÎÈæ³Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È8Áª¤Î»È¤¤Ê¬¤±Êý
Èæ³Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡§6¹àÌÜ¿ä¾©Â®ÅÙ¾ò·ï¡§1Gbps°Ê¾å¿ä¾©»ÅÍÍ¡§IPv6ÂÐ±þ¤ª¤¹¤¹¤áÊ¬Îà¡§4¥±¡¼¥¹¡Ê³Æ2¼Ò¡ËÆ°²èËÜ¿ô¡§Part1¡¦Part2¤Î2ËÜ°ãÌó¶â¾å¸ÂÌÜ°Â¡§·î³ÛÍøÍÑÎÁ1¥«·îÊ¬ÄøÅÙ
6¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥»¥Ã¥È³ä¤Ç¡¢Ëè·î¤Î¸ÇÄêÈñº¹¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ï1Gbps°Ê¾å¤ÈIPv6ÂÐ±þ¤ò¼´¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ÈÆ°²è»ëÄ°¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤âÂÎ´¶º¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£
¹©»öÈñ¤È·î³ÛÎÁ¶â¤ÏÃ±·î¤Î°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤Î¼Â»ÙÊ§³Û¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹¤ÈÅ¾ÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó¾è¤ê´¹¤¨»þ¤ÎÈñÍÑ¤È¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤È²ñ¼Ò¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¡¢¾ã³²»þ¤ÎÉüµì¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»Æ³Àþ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸«Íî¤È¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î8Áª¤Ï¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦³Ê°ÂSIM¤Î4¥±¡¼¥¹¤Ç2¼Ò¤º¤Ä¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¸õÊä½Ð¤·¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç´°Î»¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷²óÀþ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó1¥«·î¤Ç¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯³«»ÏÆü¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯7·î¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç·ÀÌó²ò½üÎÁ¤Î¾å¸Â¤¬·î³Û1¥«·îÊ¬ÄøÅÙ¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¸«Ä¾¤·¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®Èñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄê²óÀþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èæ³Ó¼´¤òÀè¤Ë·è¤á¤Æ¤«¤é¸õÊä¤ò¹Ê¤ëÊýË¡¤ÏºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¿Ê¤áÊý¤Ç¤¹¡£
µ»ö¤ÈÆ°²è¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÍÑ¸ìÍý²ò¤È¼ÂºÝ¤ÎÁªÄê¼ê½ç¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Èæ³Ó¼´¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¾è¤ê´¹¤¨È½ÃÇ¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª
¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ö¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ª¤¹¤¹¤á8Áª¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. º£²ó¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï²¿¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸÷²óÀþ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ò100¼Ò°Ê¾åÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. Áª¤ÓÊý¤Î´ð½à¤Ï²¿¹àÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©
¥¹¥Þ¥Û³ä°ú¤äÂ®ÅÙ¾ò·ï¤Ê¤É¡¢¹ç·×6¹àÌÜ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ï²¿¼Ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
4¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ç³Æ2¼Ò¡¢¹ç·×8¼Ò¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÆÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó1¥«·î¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Èæ³Ó¼´¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¾è¤ê´¹¤¨È½ÃÇ¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ö¸÷²óÀþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ª¤¹¤¹¤á8Áª¡× appeared first on Dtimes.