Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ö0.2mm¡×MV¸ø³«
Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤Î¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤è¤ê¡¢¥êー¥É¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âç¿¹¸µµ®¤¬Âº¤¤Æü¾ï¤òÁë±Û¤·¤Ë¸«¼é¤ë
¡Ö0.2mm¡×¤Ï¡¢3·î27Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£MV¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥¹Ää¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦½Õ¤Î¤Ò¤È»þ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²È¤Ëµ¢¤ëÍ¼Êë¤ì»þ¡£¥Ð¥¹¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¾èµÒ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£±«¤ÎÆü¡¢µ¨Àá¤¬½ä¤Ã¤ÆÀã¤Î»Ä¤ëÅß¤ÎÆü¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¡¢²ÆµÙ¤ßÁ°¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¡£¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Í§¿Í¤È¤Ï¤·¤ã¤°³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç°Å¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Æü¤Ï1Æü¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢Áë±Û¤·¤Ë¤½¤ó¤ÊÂº¤¤Æü¾ï¤ò¸«¼é¤ê¡¢Í¥¤·¤¯²Î¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢²ÈÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤¬Áë¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¡¢²¹¤«¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë²¿µ¤¤Ê¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤Æü¾ï¤¬Èþ¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.24 ON SALE
MINI ALBUM¡ØOITOMA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
Âç¿¹¸µµ® OFFICIAL SITE
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/