「Fate/strange Fake」特別番組をABEMA独占無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『Behind the Scenes of “Fate/strange Fake” -制作の裏側に迫る-』を２月28日（土）夜10時より独占無料放送する。
『Fate/strange Fake』は、成田良悟による小説を原作とした“偽りの聖杯戦争”を描くFateシリーズのスピンオフ作品。アメリカ合衆国・スノーフィールドで発生した異質な聖杯戦争を舞台に数多のマスターとサーヴァントたちが入り乱れる予測不能なバトルと群像劇が展開される。これまでのFateシリーズとはまた違う“イレギュラー”な戦いと重厚な物語が注目を集め、2023年７月放送のTVスペシャル『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』も大きな反響を呼んだ本作。１月より待望のTVアニメシリーズがスタートし、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『Behind the Scenes of “Fate/strange Fake” -制作の裏側に迫る-』では、橘龍丸（ジェスター・カルトゥーレ役）がアニメ制作を手がける「A-1 Pictures」の制作現場に潜入。榎戸駿監督、坂詰嵩仁監督に加え、宮脇洋平撮影監督を直撃し、それぞれの職種についての解説や実際に作業内容を見学するなど作品制作の裏側に迫る。さらに、榎戸・坂詰両監督と橘による鼎談も実施。作品への思いや見どころなどをたっぷりと語り合う。
また、特番放送直前には『Fate/strange Fake』の無料振り返り一挙放送も決定。２月28日（土）午後５時から夜10時にわたり、TVスペシャル『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』およびTVアニメ『Fate/strange Fake』最新・第８話までを無料一挙放送するほか、放送後１週間の無料配信も実施する。
なお、TVアニメ『Fate/strange Fake』は、毎週土曜日夜11時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波同時・WEB最速無料配信中。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
