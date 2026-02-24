Amazonにて、REGZAの4K対応液晶テレビが特別価格で販売されている。

今回、高速のレスポンスでゲームをより快適に楽しめる「瞬速ゲームモード」などを搭載した「E350R」シリーズの液晶テレビがお買い得価格でラインナップ。43V型「43E350R」（2025年モデル）、50V型「50E350R」（2025年モデル）、65V型「65E350R」（2025年モデル）がそれぞれ割引価格で提供される。セール価格は43V型「43E350R」が参考価格から約10%オフの71,818円、50V型「50E350R」が参考価格から約10%オフの80,909円、65V型「65E350R」が参考価格から約15%オフの110,000円。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【「E350R」シリーズ 主な特徴】【REGZA 43V型液晶TV「43E350R」（2025年モデル）】【REGZA 50V型液晶TV「50E350R」（2025年モデル）】【REGZA 65V型液晶TV「65E350R」（2025年モデル）】