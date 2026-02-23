ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、アンバー・グレン（米国）が5位に入った。22日（日本時間23日）の閉会式前には、自身のTikTokで選手村の自室を公開した。

グレンはショートプログラム（SP）で13位と出遅れたが、フリーで好演技を披露して逆襲。表彰台には届かなかったが、5位に入って意地を見せた。

閉会式前には自らカメラを回して“ルームツアー”を敢行。「たくさんの服！これ全部、ここで支給されたの。最高よね」とし、「チームリーダーたちには本当に感謝してるわ。この服のラックや棚は元々部屋になかったんだけど、彼らが設置してくれた」と感謝した。

さらに「これがベッド。連盟がこの枕カバーを用意してくれたわ。この素晴らしいアートワークを描いてくれたソニア・ヒルマーに感謝！」「自分用の小さな加湿器も持ってきたわ。コード類は全部、ノーマテック（リカバリーブーツ）用。ベッドの下には支給されたバッグを置いてるわ」などと説明を続けた。

X上では日本ファンから「めっちゃ几帳面 遠征慣れしてるんだろうな」「1年住んでる学生寮くらいの荷物」などと反応があった。グレンは4位だった千葉百音が悔しそうに目元をぬぐった際、肩を抱いて慰めて日本のファンにも反響が広がっていた。



