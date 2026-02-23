『さよならプロポーズ』ケイゴ・ヤワラカップルの結婚式に密着
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月５日（木）夜９時より「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』を放送開始。それに先立ち、前シーズン『さよならプロポーズ via スペイン』で“結婚”という選択をしたケイゴ・ヤワラカップルのその後に密着した、特別スピンオフコンテンツを２月19日（木）よる６時より「ABEMA」にて無料配信した。
前撮りからドレス選び、参列者に配るプチギフト作り、そして心温まる披露宴まで余すところなくお届け。ドレス選びでは、鏡の前でドレスを試着するヤワラの姿にケイゴも「どのドレスも似合う」と自然と笑顔がこぼれる。
結婚式当日、タキシード姿のケイゴは「朝来た時は全然実感が湧かなかったけど、ドキドキしている」と語り、ファーストミートでヤワラと対面。互いに涙を浮かべながら「目の前にしちゃうと大好きが溢れた」「この瞬間を迎えられて嬉しい」と言葉を交わす。また、結婚を決断した地・スペインのモザイクアート「キスの壁」をモチーフにし、来場者の写真も加えた演出も。ふたりの歩んだ軌跡が会場いっぱいに広がり、温かい雰囲気に包まれた。披露宴では、スペインにちなんだ生ハム入刀セレモニーも実施。会場には、『さよならプロポーズ via ギリシャ』に参加したアオイ・モナも参列し、和やかな雰囲気に。家族や友人とともに、幸せに包まれた空間が広がった。
ケイゴ・ヤワラカップルの結婚式の様子は、ABEMAで見逃し配信中。ドレス選びのときめきから涙のファーストミート、心温まる披露宴まで、ふたりの特別な一日が公開されている。
『さよならプロポーズ』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。３月５日（木）から放送開始する最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップルが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
