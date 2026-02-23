◆個人投資家がプロをカモにする“弱者の兵法”

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

勝機は「歪み」の中に眠っている

一般的に銘柄を選んで、短中期の投資でリターンを得るには、「市場の非効率性」を突く必要があります。そこで武器になるのが、「エッジ」です。

プロの現場で語られる「絶対的優位性」

ゴールドマン・サックスでは、自分の「強み」や「優位性」を活かすことが重要とされ、この強みを「エッジ」と呼んでいました。投資家それぞれのエッジを活用することで、単純なスクリーニングでは見つけられない有望株を見つけることが可能になってきます。

例えば大手証券会社であれば、数十億円もかけてデリバティブ商品の価格づけシステムや、迅速かつ効率的な発注システムを開発していますが、これらも「エッジ」の1つといえます。

個人が「専門知」でプロに勝つ方法

このような大規模なシステム投資をすることで獲得できるものだけでなく、個人投資家が持つことのできるエッジもいろいろとあります。例えば、企業の成長性を評価する際、その業界や事業の専門知識を持っていることは大きなエッジとなります。

医療関連の仕事をしている人であれば、再生医療などのトレンドを捉え、関連企業の成長性を他の投資家よりもリアルにキャッチして投資することができるでしょう。

【解説】「資金の少なさ」こそが最大の武器になる

前述した「仕事の知識」に加え、個人投資家には、プロが逆立ちしても勝てない構造的な「エッジ」がもう一つあります。それは意外にも、「運用資金が少ないこと」。

数千億円規模の資金を動かす機関投資家は、時価総額の小さな小型株に投資をしたくてもできません。彼らが買おうとすれば、自身の買い注文で株価がつり上がってしまい、安く仕込むことができないからです。

一方、個人投資家の資金規模であれば、まだ世間に注目されていない「未来の成長株」を、誰にも気づかれずに少しずつ買い集めることができます。プロが参入できない「浅瀬」こそが、個人の独壇場なのです。

プロには許されない「待つ」という特権

また、「時間の自由」も強力なエッジです。機関投資家は、四半期（3ヶ月）ごとの決算で成果を出すことを顧客から求められます。そのため、数年後に花開くことがわかっていても、直近で下がりそうな銘柄を持ち続けることが許されないケースが多々あります。

しかし、個人投資家には「上司」も「決算の締め切り」もありません。自分が信じた銘柄であれば、市場が一時的に評価しなくても、数年単位でじっくりと腰を据えて待つことができます。この「時間的な忍耐力」こそが、短期的な成果に追われるプロを出し抜く鍵となります。

自分の「円」の中で戦う

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏は、自分の理解できるビジネスの範囲を「能力の輪」と呼びました。無理に知らない業界や流行りの複雑な金融商品に手を出す必要はないのです。

あなたの職業的知見、消費者としての実感、転じて個人ならではの小回りと時間。これら自身の「エッジ」が重なる領域（＝能力の輪）から一歩も出ずに戦うことこそが、投資で資産を築くための最短ルートなのです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。